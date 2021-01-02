https://ria.ru/20210102/korenev-1591827014.html

Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор

Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор

Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:00

2021-01-02T15:00

2021-01-02T15:00

культура

умер владимир коренев

гитис

константин станиславский

севастополь

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.Актер Коренев умер в субботу на 81-м году жизни.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).

https://ria.ru/20210102/korenev-1591823230.html

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер владимир коренев, гитис, константин станиславский, севастополь