https://ria.ru/20210102/korenev-1591827014.html
Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор
Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор
Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:00
2021-01-02T15:00
2021-01-02T15:00
культура
умер владимир коренев
гитис
константин станиславский
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591818851_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_13b96002dc04a7ad940bb8b8cd11fe8e.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.Актер Коренев умер в субботу на 81-м году жизни.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
https://ria.ru/20210102/korenev-1591823230.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591818851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_448e1b23446b0088cb9980e30491f47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер владимир коренев, гитис, константин станиславский, севастополь