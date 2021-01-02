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https://ria.ru/20210102/korenev-1591827014.html
Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор
Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор
Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:00
2021-01-02T15:00
культура
умер владимир коренев
гитис
константин станиславский
севастополь
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.Актер Коренев умер в субботу на 81-м году жизни.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
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умер владимир коренев, гитис, константин станиславский, севастополь

Коренева любили и уважали в Электротеатре Станиславский, заявил директор

15:00 02.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Коренев
Актер Владимир Коренев - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёра Владимира Коренева, который на протяжении многих лет служил в Электротеатре Станиславский и сыграл там много прекрасных ролей, любили и уважали в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.
Актер Коренев умер в субботу на 81-м году жизни.
Кадр из фильма Человек-амфибия - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 14:27
Биография Владимира Коренева
"В этот театр он пришёл после института, играл всю свою жизнь. Было много прекрасных ролей, просто замечательных. Театр, в котором его все любили и уважали. Сейчас очень трудно что-либо говорить", - сказала Золина.
Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
 
КультураУмер Владимир КореневГИТИСКонстантин СтаниславскийСевастополь
 
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