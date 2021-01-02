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Биография Владимира Коренева
Биография Владимира Коренева
Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Его отец был морским офицером, контр-адмиралом, знал несколько... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:27
2021-01-02T14:27
умер владимир коренев
владимир коренев
электротеатр станиславский
московский драматический театр имени к. с. станиславского
гитис
москва
справки
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Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Его отец был морским офицером, контр-адмиралом, знал несколько иностранных языков. Семья часто переезжала. Школу Владимир Коренев окончил в Таллине (Эстония). В старших классах посещал драмкружок, который вел артист Таллинского драматического театра Иван Россомахин. Из кружка 12 человек стали профессиональными артистами, среди них – Лариса Лужина, Виталий Коняев, Игорь Ясулович. В 1961 году Владимир Коренев окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).После окончания института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.С Владимиром Кореневым плодотворно сотрудничали режиссеры различных направлений: Михаил Яншин, Борис Львов-Анохин, Екатерина Еланская, Александр Товстоногов, Владимир Мирзоев и другие.В середине 1960-х Коренев играл в спектаклях Львова-Анохина – "Медее", "Анне", "Палубе". Одной из лучших работ артиста стала роль Робин Гуда в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году.&nbsp;Актер играл такие разноплановые роли, как Граф де Гиш в "Сирано де Бержераке" Эдмона Ростана, Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Фрэнк Хардер в постановке "Мужской род, единственное число" Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона.&nbsp;В Электротеатре "Станиславский" актер играл Маттиуса Клаузена в спектакле "Перед заходом солнца" по пьесе Герхарта Гауптмана.Также он был занят в спектакле "Синяя птица", где сказка Метерлинка переплетается с личными воспоминаниями Алефтины Константиновой и Владимира Коренева, играющих Тильтиля и Митиль.В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962), его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.&nbsp;Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других.&nbsp;В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Убойная сила-5" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Слепой" (2004), "Сыщики районного масштаба" (2005), "Последняя исповедь" (2006), "Дар Божий" (2007), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2008), "В лесах и на горах" (2010), "Метод Лавровой-2" (2012), "Отель "Президент" (2013), "Алхимик. Эликсир Фауста" (2014), "Дом спящих красавиц" (2014), "Если ты не со мной" (2014) и "Орлова и Александров" (2015).Наряду с работой в театре и кино Владимир Коренев занимался преподавательской деятельностью, был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло на сцене Архангельского театра драмы имени М. Ломоносова, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" на Малой сцене Электротеатра "Станиславский".В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.В 2017 году за лучшую мужскую роль в спектакле "Перед заходом солнца" он был удостоен Театральной премии газеты "Московский комсомолец" в номинации "Мэтры".&nbsp;Коренев был женат на заслуженной артистке России Алефтине Константиновой.У них есть дочь Ирина Коренева (1966 года рождения).И жена, и дочь также работают в Электротеатре "Станиславский".2 января 2021 года&nbsp;Владимир&nbsp; Коренев умер на 81-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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умер владимир коренев, владимир коренев, электротеатр станиславский, московский драматический театр имени к. с. станиславского, гитис, москва, справки

Биография Владимира Коренева

14:27 02.01.2021
 
© Фото : Ленфильм (1961)Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Кадр из фильма Человек-амфибия - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Ленфильм (1961)
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Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Его отец был морским офицером, контр-адмиралом, знал несколько иностранных языков. Семья часто переезжала. Школу Владимир Коренев окончил в Таллине (Эстония). В старших классах посещал драмкружок, который вел артист Таллинского драматического театра Иван Россомахин. Из кружка 12 человек стали профессиональными артистами, среди них – Лариса Лужина, Виталий Коняев, Игорь Ясулович.
В 1961 году Владимир Коренев окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).
После окончания института артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). Первыми его ролями стали Кирпатый в "Днях Турбиных" Михаила Булгакова и Нищий Филч в "Трехгрошовой опере" Бертольта Брехта.
С Владимиром Кореневым плодотворно сотрудничали режиссеры различных направлений: Михаил Яншин, Борис Львов-Анохин, Екатерина Еланская, Александр Товстоногов, Владимир Мирзоев и другие.
В середине 1960-х Коренев играл в спектаклях Львова-Анохина – "Медее", "Анне", "Палубе". Одной из лучших работ артиста стала роль Робин Гуда в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году. 
Актер играл такие разноплановые роли, как Граф де Гиш в "Сирано де Бержераке" Эдмона Ростана, Швондер в "Собачьем сердце" Михаила Булгакова, Фрэнк Хардер в постановке "Мужской род, единственное число" Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега, Илл в "Визите старой дамы" Фридриха Дюрренматта, Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии "Дураки" Нила Саймона. 
В Электротеатре "Станиславский" актер играл Маттиуса Клаузена в спектакле "Перед заходом солнца" по пьесе Герхарта Гауптмана.
Также он был занят в спектакле "Синяя птица", где сказка Метерлинка переплетается с личными воспоминаниями Алефтины Константиновой и Владимира Коренева, играющих Тильтиля и Митиль.
В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962), его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов. 
Владимир Коренев известен зрителям по ролям в фильмах "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), сериале "Освобождение" (1971), картинах "Дорога в ад" (1988), "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (1990) и других. 
В 2000-х годах актер снимался в сериалах "Убойная сила-5" (2003), "Дети Арбата" (2004), "Слепой" (2004), "Сыщики районного масштаба" (2005), "Последняя исповедь" (2006), "Дар Божий" (2007), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2008), "В лесах и на горах" (2010), "Метод Лавровой-2" (2012), "Отель "Президент" (2013), "Алхимик. Эликсир Фауста" (2014), "Дом спящих красавиц" (2014), "Если ты не со мной" (2014) и "Орлова и Александров" (2015).
Наряду с работой в театре и кино Владимир Коренев занимался преподавательской деятельностью, был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
В 2011 году как режиссер он поставил спектакль "Опасные связи" Шодерло де Лакло на сцене Архангельского театра драмы имени М. Ломоносова, в 2019 году – постановку "Служанки бульвара Сансет" по мотивам пьесы Жана Жене "Служанки" и фильма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" на Малой сцене Электротеатра "Станиславский".
В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.
В 2017 году за лучшую мужскую роль в спектакле "Перед заходом солнца" он был удостоен Театральной премии газеты "Московский комсомолец" в номинации "Мэтры". 
Коренев был женат на заслуженной артистке России Алефтине Константиновой.
У них есть дочь Ирина Коренева (1966 года рождения).
И жена, и дочь также работают в Электротеатре "Станиславский".
2 января 2021 года Владимир  Коренев умер на 81-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Умер Владимир КореневВладимир КореневЭлектротеатр СтаниславскийМосковский драматический театр имени К. С. СтаниславскогоГИТИСМоскваСправки
 
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