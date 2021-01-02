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Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"
Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"
Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Ирина Коренева. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:26
2021-01-02T13:26
2021-01-02T13:34
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владимир коренев
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Ирина Коренева.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).
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гитис, севастополь, владимир коренев, общество