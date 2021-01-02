https://ria.ru/20210102/korenev-1591818755.html

Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Ирина Коренева. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:26

2021-01-02T13:26

2021-01-02T13:34

гитис

севастополь

культура

владимир коренев

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Ирина Коренева.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский).

севастополь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, севастополь, владимир коренев, общество