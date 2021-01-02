https://ria.ru/20210102/kilogrammy-1591794547.html

Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники

Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники

Людям, склонным к полноте, стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T03:10

2021-01-02T03:10

2021-01-02T07:42

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Людям, склонным к полноте, стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.Врач предупредила, что здоровым людям с нормальным обменом веществ расслабляться тоже не следует – бесконтрольное питание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами."Здесь важно все употреблять в меру. Если вы захотите съесть булочку или кусочек торта, то это не должно быть все сразу, системно и большими кусками. Вы будете чувствовать в желудке тяжесть, дискомфорт и метеоризм", - добавила диетолог.Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что при неконтролируемом питании и переедании человек может набрать 200-300 граммов чистого жира в сутки."Я советую устроить два - три дня веселья, а потом брать себя в руки. К сожалению, после таких "беззаботных" дней очень долго приходится восстанавливаться. Особенно это касается людей, которые имеют предрасположенность к ожирению", - заявила она.

https://ria.ru/20201216/sekret-1589474115.html

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