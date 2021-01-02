https://ria.ru/20210102/istrebitel-1591804663.html

США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок

США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:26

2021-01-02T10:26

2021-01-02T11:22

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg. Причина такого решения — несостоявшиеся испытания боевой машины, которые должны были пройти еще в декабре. При этом согласие на запуск производства стоимостью 398 миллиардов долларов должно быть дано не позднее марта 2021 года. Испытания, в ходе которых была бы создана симуляция боевых действий, откладываются с 2017 года. На этот раз, по словам пресс-секретаря заместителя главы Пентагона Джессики Максвелл, тесты отложили из-за технических проблем и под влиянием пандемии COVID-19. Для определения новой даты испытаний потребуется провести еще одну экспертизу. По мнению аналитиков Bloomberg, команде избранного президента Джо Байдена потребуются месяцы, прежде чем к ним в руки попадет вся необходимая информация для принятия окончательного решения по F-35. Более 600 из потенциальных 3,2 тысячи самолетов этой программы уже используются в ВВС и Корпусе морской пехоты США. Однако все еще неизвестно, как истребитель проявит себя против российских и китайских систем ПВО и новейших самолетов.

https://ria.ru/20201231/istrebitel-1591663139.html

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министерство обороны сша, f-35, джо байден, сша, пентагон, технологии, в мире