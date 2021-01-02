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США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок
США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок
Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:26
2021-01-02T11:22
министерство обороны сша
f-35
джо байден
сша
пентагон
технологии
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg. Причина такого решения — несостоявшиеся испытания боевой машины, которые должны были пройти еще в декабре. При этом согласие на запуск производства стоимостью 398 миллиардов долларов должно быть дано не позднее марта 2021 года. Испытания, в ходе которых была бы создана симуляция боевых действий, откладываются с 2017 года. На этот раз, по словам пресс-секретаря заместителя главы Пентагона Джессики Максвелл, тесты отложили из-за технических проблем и под влиянием пандемии COVID-19. Для определения новой даты испытаний потребуется провести еще одну экспертизу. По мнению аналитиков Bloomberg, команде избранного президента Джо Байдена потребуются месяцы, прежде чем к ним в руки попадет вся необходимая информация для принятия окончательного решения по F-35. Более 600 из потенциальных 3,2 тысячи самолетов этой программы уже используются в ВВС и Корпусе морской пехоты США. Однако все еще неизвестно, как истребитель проявит себя против российских и китайских систем ПВО и новейших самолетов.
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министерство обороны сша, f-35, джо байден, сша, пентагон, технологии, в мире

США отложили производство истребителя F-35 на неопределенный срок

10:26 02.01.2021 (обновлено: 11:22 02.01.2021)
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35, сообщает Bloomberg.
Причина такого решения — несостоявшиеся испытания боевой машины, которые должны были пройти еще в декабре. При этом согласие на запуск производства стоимостью 398 миллиардов долларов должно быть дано не позднее марта 2021 года.
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Испытания, в ходе которых была бы создана симуляция боевых действий, откладываются с 2017 года. На этот раз, по словам пресс-секретаря заместителя главы Пентагона Джессики Максвелл, тесты отложили из-за технических проблем и под влиянием пандемии COVID-19.
Для определения новой даты испытаний потребуется провести еще одну экспертизу. По мнению аналитиков Bloomberg, команде избранного президента Джо Байдена потребуются месяцы, прежде чем к ним в руки попадет вся необходимая информация для принятия окончательного решения по F-35.
Более 600 из потенциальных 3,2 тысячи самолетов этой программы уже используются в ВВС и Корпусе морской пехоты США. Однако все еще неизвестно, как истребитель проявит себя против российских и китайских систем ПВО и новейших самолетов.
 
Министерство обороны СШАF-35Джо БайденСШАПентагонТехнологииВ мире
 
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