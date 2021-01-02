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https://ria.ru/20210102/horror-1591831967.html
Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года
Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года
Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года. По иронии герои многих из них по тем или иным причинам... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T17:38
2021-01-02T22:56
культура
элизабет мосс
кино и сериалы
новости культуры
чарли кауфман
кристен стюарт
великобритания
южный судан
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года. По иронии герои многих из них по тем или иным причинам оказывались в изоляции на дне океана ("Под водой"), в глуши под снегом ("Сторожка"), в съемном жилье ("Кто не спрятался") и даже в собственной голове ("В чужой шкуре", "Реликвия"). В рейтинг попали "Ад по соседству", после которого почти невозможно спокойно смотреть на штукатурку, "Мои волосы хотят убивать" о поп-культуре чернокожих в конце 80-х годов, "Чистота крови" с новым подходом к зомби-тематике.А также "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм про ведьму и голод, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, в новом доме которых в Великобритании после смерти дочери поселяется потусторонняя сущность, "Астрал. Онлайн" про сеанс вызова спиритических духов, остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" с участием Элизабет Мосс и "Я подумываю со всем этим покончить" Чарли Кауфмана по его же сценарию.Кроме того, в рейтинг вошли психоделический фильм "Сторожка" об ужасах прошлого, "Не входи" о грабителях, которые пытаются обокрасть стариков, "Платформа" с жуткой моделью вертикальной тюрьмы, "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга — "одно из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году", готическая драма "Реликвия" о старческой деменции, затронувшей три поколения женщин, параноидальный триллер "Кто не спрятался", боевик "Под водой" с Кристен Стюарт и хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.
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элизабет мосс, кино и сериалы, новости культуры, чарли кауфман, кристен стюарт, великобритания, южный судан

Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года

17:38 02.01.2021 (обновлено: 22:56 02.01.2021)
 
© Prospector Films (2019)Кадр из фильма "Чистота крови"
Кадр из фильма Чистота крови - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Prospector Films (2019)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Эксперты Variety составили список 18 лучших хорроров "исключительно ужасающего" прошедшего года. По иронии герои многих из них по тем или иным причинам оказывались в изоляции на дне океана ("Под водой"), в глуши под снегом ("Сторожка"), в съемном жилье ("Кто не спрятался") и даже в собственной голове ("В чужой шкуре", "Реликвия").
В рейтинг попали "Ад по соседству", после которого почти невозможно спокойно смотреть на штукатурку, "Мои волосы хотят убивать" о поп-культуре чернокожих в конце 80-х годов, "Чистота крови" с новым подходом к зомби-тематике.
А также "Гретель и Гензель" по мотивам сказки братьев Гримм про ведьму и голод, "Его дом" о супругах-беженцах из Южного Судана, в новом доме которых в Великобритании после смерти дочери поселяется потусторонняя сущность, "Астрал. Онлайн" про сеанс вызова спиритических духов, остросоциальный хоррор "Человек-невидимка" с участием Элизабет Мосс и "Я подумываю со всем этим покончить" Чарли Кауфмана по его же сценарию.
Кроме того, в рейтинг вошли психоделический фильм "Сторожка" об ужасах прошлого, "Не входи" о грабителях, которые пытаются обокрасть стариков, "Платформа" с жуткой моделью вертикальной тюрьмы, "В чужой шкуре" Брэндона Кроненберга — "одно из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году", готическая драма "Реликвия" о старческой деменции, затронувшей три поколения женщин, параноидальный триллер "Кто не спрятался", боевик "Под водой" с Кристен Стюарт и хоррор-комедия "Вампиры в Бронксе" Османи Родригеза.
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КультураЭлизабет МоссКино и сериалыНовости культурыЧарли КауфманКристен СтюартВеликобританияЮжный Судан
 
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