https://ria.ru/20210102/honda-1591832785.html

Японцы рассказали, как Honda поплатилась за прекращение поставок в Россию

Японцы рассказали, как Honda поплатилась за прекращение поставок в Россию

Японские читатели прокомментировали на портале Yahoo News Japan новость об уходе автоконцерна Honda с российского рынка и указали на вину самой компании в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T16:18

2021-01-02T16:18

2021-01-02T18:17

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honda

автомобили

авто

honda motor

япония

экономика

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Россия без Honda: пандемия меняет авторынок. Чего ждать в 2021 году? Компания Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году. При этом фирма продолжит заниматься продажей новых мотоциклов и силовой техники, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. Что еще изменится в наступающем году на автомобильном рынке? Каких новинок ждать? Узнаем в эфире радио Sputnik. audio/mpeg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Японские читатели прокомментировали на портале Yahoo News Japan новость об уходе автоконцерна Honda с российского рынка и указали на вину самой компании в потере покупателей.Ранее стало известно, что Honda прекращает поставки новых автомобилей в Россию."Honda сама виновата в своем неуспехе в России. Российская публика оказалась весьма разборчивой экономически и разбирающейся в технике. Россияне хорошо понимают соотношение цена-качество. Компания предлагала россиянам модели устаревших марок без рестайлинга", — заявил Lyriq."На российском рынке всего присутствует около 50 иностранных автопроизводителей, и его емкость составляет более двух миллионов импортных автомобилей. Какое тут может быть место для компании с продажами в 1800 автомашин в год?" — поинтересовался Grtyphoon."Какую-то ошибочную стратегию ведет Honda Motors. Вот и поплатилась за это!" — отметил cinema."Для россиян японский автомобиль — это Lexus. А все остальное мелочь!" — предположил wks."Honda сама по себе машина непривлекательная. <…> Поэтому ее уход с российского рынка вполне оправдан", — отметил jichan.В самом автоконцерне решение об уходе с российского рынка объяснили стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности. Отмечалось, что Honda не прекратит послепродажное обслуживание автомобилей, а также сохранит на российском рынке мотоциклетную и силовую технику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201230/honda-1591584262.html

https://ria.ru/20201122/avtomobili-1585740938.html

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россия, honda, автомобили, авто, honda motor, япония, экономика