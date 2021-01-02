https://ria.ru/20210102/grigorovich-1591807388.html

Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием

Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:01

2021-01-02T11:01

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театр

балет

новости культуры

большой театр

культура

юрий григорович

владимир путин

ссср

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножил славу русского балета, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает в субботу 94-й день рождения.Президент добавил, что Григорович и сегодня по-прежнему востребован, активно участвует в культурной жизни страны.

https://ria.ru/20201218/tsiskaridze-1589809978.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, балет, новости культуры, большой театр, юрий григорович, владимир путин, ссср