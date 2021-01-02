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https://ria.ru/20210102/grigorovich-1591807388.html
Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием
Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:01
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театр
балет
новости культуры
большой театр
культура
юрий григорович
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножил славу русского балета, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает в субботу 94-й день рождения.Президент добавил, что Григорович и сегодня по-прежнему востребован, активно участвует в культурной жизни страны.
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театр, балет, новости культуры, большой театр, юрий григорович, владимир путин, ссср

Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием

11:01 02.01.2021 (обновлено: 11:02 02.01.2021)
 
© Фото : Дамир Юсупов Юрий Григорович на репетиции балета "Ромео и Джульетта"
Юрий Григорович на репетиции балета Ромео и Джульетта - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Дамир Юсупов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножил славу русского балета, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает в субботу 94-й день рождения.
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"Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые тёплые поздравления с Днём рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета", - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что Григорович и сегодня по-прежнему востребован, активно участвует в культурной жизни страны.
"Желаю Вам здоровья, бодрости духа, благополучия и, конечно, поздравляю с новогодними праздниками", - заключил он.
 
КультураТеатрБалетНовости культурыБольшой театрЮрий ГригоровичВладимир ПутинСССР
 
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