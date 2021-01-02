Путин поздравил Юрия Григоровича с 94-летием
11:01 02.01.2021 (обновлено: 11:02 02.01.2021)
© Фото : Дамир Юсупов Юрий Григорович на репетиции балета "Ромео и Джульетта"
© Фото : Дамир Юсупов
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения, отметив, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножил славу русского балета, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает в субботу 94-й день рождения.
18 декабря 2020, 07:18КультураЦискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"
"Уважаемый Юрий Николаевич! Примите самые тёплые поздравления с Днём рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета", - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что Григорович и сегодня по-прежнему востребован, активно участвует в культурной жизни страны.
"Желаю Вам здоровья, бодрости духа, благополучия и, конечно, поздравляю с новогодними праздниками", - заключил он.