https://ria.ru/20210102/gaz-1591833593.html
Украина сократила транзит газа в Европу на 38%
Украина сократила транзит газа в Европу на 38%
Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 38 процентов меньше, чем в 2019 году, "Газпром" уже полностью рассчитался за весь... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T16:33
2021-01-02T16:33
2021-01-02T22:53
россия
оператор гтс украины
нафтогаз украины
газпром
украина
экономика
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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 38 процентов меньше, чем в 2019 году, "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".В начале декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года этот объем может составить 55,5-56 миллиардов. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в сентябре заявлял, что "Газпром" заплатит около двух миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году."В 2020 году "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа (минус 38 процентов по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 миллиарда кубометров (плюс 12 процентов по сравнению с 2019 годом)", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ."Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14 процентов меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", — сообщила пресс-служба.По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 миллиарда кубометров газа (минус 32 процента), в южном направлении транзит составил 3,9 миллиарда кубометров (минус 70 процентов).Как отмечается, с начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,2 миллиарда кубометров импортируемых объемов. Из них 60 процентов поступили в режиме "shorthaul — таможенный склад" и 40 процентов в режиме "граница — таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Всего за период января-декабря транспортировки газа из ЕС на Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компании и 30 иностранных."В 2020 году "Оператор ГТС Украины" на 100 процентов выполнил свои ключевые задачи: обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдавию", — цитирует пресс-служба Макогона.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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россия, оператор гтс украины, нафтогаз украины, газпром, украина, экономика
КИЕВ, 2 янв — РИА Новости.
Транзит газа в Европу
в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 38 процентов меньше, чем в 2019 году, "Газпром
" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины
".
В начале декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон
заявил, что транзит газа из России через Украину
с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года этот объем может составить 55,5-56 миллиардов. Глава НАК "Нафтогаз Украины
" Андрей Коболев
в сентябре заявлял, что "Газпром" заплатит около двух миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году.
"В 2020 году "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа (минус 38 процентов по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 миллиарда кубометров (плюс 12 процентов по сравнению с 2019 годом)", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.
"Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14 процентов меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", — сообщила пресс-служба.
По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 миллиарда кубометров газа (минус 32 процента), в южном направлении транзит составил 3,9 миллиарда кубометров (минус 70 процентов).
Как отмечается, с начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,2 миллиарда кубометров импортируемых объемов. Из них 60 процентов поступили в режиме "shorthaul — таможенный склад" и 40 процентов в режиме "граница — таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Всего за период января-декабря транспортировки газа из ЕС на Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компании и 30 иностранных.
"В 2020 году "Оператор ГТС Украины" на 100 процентов выполнил свои ключевые задачи: обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдавию", — цитирует пресс-служба Макогона.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.