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"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год
"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год
Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:42
2021-01-02T13:42
сила сибири (газопровод)
алексей миллер
газпром
китай
экономика
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер."Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров", - заявил Миллер.В четвертом квартале суточные поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", отметил глава компании.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год.
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сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, китай, экономика

"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год

13:42 02.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.
"Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров", - заявил Миллер.
В четвертом квартале суточные поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", отметил глава компании.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год.
Газопровод Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 00:00Инфографика
Газопровод "Сила Сибири"
 
Сила Сибири (газопровод)Алексей МиллерГазпромКитайЭкономика
 
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