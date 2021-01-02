"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер.
"Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров", - заявил Миллер.
В четвертом квартале суточные поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", отметил глава компании.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год.
2 декабря 2019, 00:00ИнфографикаГазопровод "Сила Сибири"