https://ria.ru/20210102/gaz-1591820386.html

"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год

"Газпром" поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубов газа за год

Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:42

2021-01-02T13:42

2021-01-02T13:42

сила сибири (газопровод)

алексей миллер

газпром

китай

экономика

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Экспорт газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер."Экспорт газа в КНР с Чаяндинского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" в 2020 году составил 4,1 миллиарда кубометров", - заявил Миллер.В четвертом квартале суточные поставки шли в сверхплановом режиме, а 31 декабря они на 84% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", отметил глава компании.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году - до 10 миллиардов, в 2022 году - до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение поставок до 44 миллиардов кубов газа в год.

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, китай, экономика