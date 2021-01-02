https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html

"Неприятная правда". Футуролог спрогнозировал новые пандемии

"Неприятная правда". Футуролог спрогнозировал новые пандемии

Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, но будут новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии, основатель и... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:47

2021-01-02T08:47

2021-01-02T13:20

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, но будут новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии, основатель и глава Morinoske Company Мориносукэ Кавагути. По его мнению, после коронавируса останется "неприятная правда" — плохое общее состояние здоровья людей и нежелание ничего менять в образе жизни.Он отметил, что чемпионат мира по футболу проводится каждые четыре года и длится месяц, а пандемия COVID-19, продолжающаяся десять месяцев, имеет такой же резонанс. "Это как будто каждый день финал чемпионата мира — ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что, когда чемпионат заканчивается, Олимпиада заканчивается, о них никто больше не говорит. Это уже история", — сказал Кавагути.По словам футуролога, в аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже. "Ну мы так устроены. <…> Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но, как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было", — пояснил Кавагути."Неприятная правда", по его словам, заключается в том, что люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем: в развитых странах от диабета страдают 10 процентов жителей, от ожирения — 30 процентов, а у примерно 60 процентов — лишний вес. "И очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда — вы слишком толстые", — подчеркнул Кавагути.Он считает, что люди не хотят меняться даже в таких условиях и потому не говорят об этом.Политиков же волнует только то, что они могут получить, и им нужны противники, чтобы их опережать, полагает он."Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации. — Прим. ред.)", — сказал Кавагути. Однако, убежден он, серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил собеседник агентства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/koronavirus-1591628951.html

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