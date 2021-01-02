https://ria.ru/20210102/funktsii-1591792123.html

Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T02:15

2021-01-02T02:15

2021-01-02T02:15

telecom daily

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

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Функции, которые появятся в смартфонах в 2021 году

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации. Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и отчасти источником сбора медицинской информации, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201231/opasnost-1591661942.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telecom daily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии