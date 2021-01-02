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Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году
Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году
В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов,... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T02:15
2021-01-02T02:15
telecom daily
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
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Функции, которые появятся в смартфонах в 2021 году
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации. Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и отчасти источником сбора медицинской информации, заключил эксперт.
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telecom daily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии

Эксперт рассказал, какие функции появятся в смартфонах в 2021 году

02:15 02.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2021 году работа производителей смартфонов будет сосредоточена на увеличении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении работы экранов, а также снабжении телефона различными функциями. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"Скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка – компании уже потихоньку отказываются от кабелей и стараются подзаряжать различными станциями и другими вариантами", — говорит эксперт.
Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации.
Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и отчасти источником сбора медицинской информации, заключил эксперт.
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Telecom dailyРоссияСмартфоныДенис КусковТехнологии
 
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