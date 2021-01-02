https://ria.ru/20210102/filmy-1591794875.html

Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года

Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года

"Холоп" Клима Шипенко стал самым успешным фильмом в российском прокате по итогам 2020 года, а "Джентльмены" Гая Ричи, занявшие в рейтинге третье место, – самой... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T03:23

2021-01-02T03:23

2021-01-02T03:23

культура

россия

клим шипенко

фонд кино

кристофер нолан

москва

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. "Холоп" Клима Шипенко стал самым успешным фильмом в российском прокате по итогам 2020 года, а "Джентльмены" Гая Ричи, занявшие в рейтинге третье место, – самой кассовой иностранной картиной, сообщил Фонд кино."Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп", фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей). Среди фильмов зарубежного производства крупнейшей стала картина режиссера Гая Ричи "Джентльмены", собравшая в прокате 1,224 млрд рублей, 4,0 млн зрителей", - говорится в сообщении.В первую пятерку, помимо "Холопа" и "Джентльменов", вошли: "Лед 2" Жоры Крыжовникова (второе место, 1,469 миллиарда рублей и 6 миллионов зрителей), "Вторжение" Федора Бондарчука (четвертое место, 960,4 миллиона рублей и 3,4 миллиона зрителей) и "Довод" Кристофера Нолана (пятое место, 942,8 миллиона рублей и 3,1 миллиона зрителей).

https://ria.ru/20201002/gentlemen-1578099520.html

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россия, клим шипенко, фонд кино, кристофер нолан, москва