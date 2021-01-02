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В Подмосковье двое взрослых и ребенок погибли в ДТП
В Подмосковье двое взрослых и ребенок погибли в ДТП
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье, еще один несовершеннолетний госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:34
2021-01-02T13:34
2021-01-02T13:34
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье, еще один несовершеннолетний госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства Московской области.По данным прокуратуры, дорожная авария произошла в пятницу, 1 января, на 150-м километре дороги М5 "Урал".На место происшествия выезжал и. о. Луховицкого городского прокурора Антон Копейкин."Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств", - отмечается в сообщении.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), происшествия