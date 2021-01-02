https://ria.ru/20210102/dtp-1591799414.html

В Нижневартовске четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой с автобусом

В Нижневартовске четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой с автобусом

Четыре пассажира иномарки пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Нижневартовске, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T07:47

2021-01-02T07:47

2021-01-02T07:47

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

минский автомобильный завод

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 янв - РИА Новости. Четыре пассажира иномарки пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Нижневартовске, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.Авария произошла вечером в пятницу на улице Северной. Согласно предварительным данным автоинспекторов, 46-летняя женщина, управляя машиной Toyota, не учла дорожные и погодные условия, автомобиль ушел в занос, после чего столкнулся с автобусом "МАЗ", а затем наехал на препятствие.По информации автоинспекторов, пострадавшие - две женщины, мужчина и годовалый ребенок.

https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, минский автомобильный завод, происшествия