https://ria.ru/20210102/dtp-1591799414.html
В Нижневартовске четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой с автобусом
В Нижневартовске четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой с автобусом
Четыре пассажира иномарки пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Нижневартовске, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T07:47
2021-01-02T07:47
2021-01-02T07:47
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
минский автомобильный завод
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 янв - РИА Новости. Четыре пассажира иномарки пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Нижневартовске, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу.Авария произошла вечером в пятницу на улице Северной. Согласно предварительным данным автоинспекторов, 46-летняя женщина, управляя машиной Toyota, не учла дорожные и погодные условия, автомобиль ушел в занос, после чего столкнулся с автобусом "МАЗ", а затем наехал на препятствие.По информации автоинспекторов, пострадавшие - две женщины, мужчина и годовалый ребенок.
https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html
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ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, минский автомобильный завод, происшествия