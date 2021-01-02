https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html

Раскрыты детали смертельного ДТП с фельдшером скорой в Подмосковье

Раскрыты детали смертельного ДТП с фельдшером скорой в Подмосковье

Источник рассказал телеканалу "360" подробности аварии под Серпуховом, в которой погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другом ДТП. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T01:25

2021-01-02T01:25

2021-01-02T01:25

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Источник рассказал телеканалу "360" подробности аварии под Серпуховом, в которой погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другом ДТП.Авария произошла утром в районе деревни Терехунь на автомобильной дороге А-108. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другого ДТП. Жертвой случившегося стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.Уточняется, что в ходе первой аварии автомобиль ВАЗ-2115 врезался в отбойник. Пострадали водитель и пассажир, обоим по 24 года. Из Серпухова выехала бригада аварийно-спасательной службы "Юпитер". Спасатели вызвали на место ДТП скорую помощь.Как рассказал источник телеканала, в фургон спасателей, а также в работавших на месте специалистов на скользкой дороге врезался 18-летний водитель, объезжая машину скорой. В результате погиб 23-летний фельдшер Юрий Волков.Находившегося на месте аварии сотрудника ГИБДД госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Двое спасателей службы "Юпитер" попали в медучреждение с травмой ноги.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.

https://ria.ru/20201225/moment-1590864167.html

https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), серпухов, происшествия