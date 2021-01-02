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Раскрыты детали смертельного ДТП с фельдшером скорой в Подмосковье
Раскрыты детали смертельного ДТП с фельдшером скорой в Подмосковье
Источник рассказал телеканалу "360" подробности аварии под Серпуховом, в которой погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другом ДТП. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T01:25
2021-01-02T01:25
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Источник рассказал телеканалу "360" подробности аварии под Серпуховом, в которой погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другом ДТП.Авария произошла утром в районе деревни Терехунь на автомобильной дороге А-108. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другого ДТП. Жертвой случившегося стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.Уточняется, что в ходе первой аварии автомобиль ВАЗ-2115 врезался в отбойник. Пострадали водитель и пассажир, обоим по 24 года. Из Серпухова выехала бригада аварийно-спасательной службы "Юпитер". Спасатели вызвали на место ДТП скорую помощь.Как рассказал источник телеканала, в фургон спасателей, а также в работавших на месте специалистов на скользкой дороге врезался 18-летний водитель, объезжая машину скорой. В результате погиб 23-летний фельдшер Юрий Волков.Находившегося на месте аварии сотрудника ГИБДД госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Двое спасателей службы "Юпитер" попали в медучреждение с травмой ноги.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.
https://ria.ru/20201225/moment-1590864167.html
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россия
московская область (подмосковье)
серпухов
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россия, московская область (подмосковье), серпухов, происшествия

Раскрыты детали смертельного ДТП с фельдшером скорой в Подмосковье

01:25 02.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Источник рассказал телеканалу "360" подробности аварии под Серпуховом, в которой погиб фельдшер скорой помощи, помогавший пострадавшим в другом ДТП.
Авария произошла утром в районе деревни Терехунь на автомобильной дороге А-108. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другого ДТП. Жертвой случившегося стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.
Уточняется, что в ходе первой аварии автомобиль ВАЗ-2115 врезался в отбойник. Пострадали водитель и пассажир, обоим по 24 года. Из Серпухова выехала бригада аварийно-спасательной службы "Юпитер". Спасатели вызвали на место ДТП скорую помощь.
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Как рассказал источник телеканала, в фургон спасателей, а также в работавших на месте специалистов на скользкой дороге врезался 18-летний водитель, объезжая машину скорой. В результате погиб 23-летний фельдшер Юрий Волков.
Находившегося на месте аварии сотрудника ГИБДД госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Двое спасателей службы "Юпитер" попали в медучреждение с травмой ноги.
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