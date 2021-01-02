https://ria.ru/20210102/droganov-1591846218.html

Экс-главу ГИБДД Москвы Дроганова отстранили по собственному желанию

Экс-главу ГИБДД Москвы Дроганова отстранили по собственному желанию

Начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова отстранил от должности своим указом президент страны 4 ноября 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:49

2021-01-02T19:49

2021-01-02T21:21

россия

юрий дроганов

москва

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Начальника ГИБДД Москвы Юрия Дроганова отстранил от должности своим указом президент страны 4 ноября 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по столице. Подчеркивается, что это произошло после того, как полицейский по собственному желанию подал рапорт об увольнении по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Накануне стало известно, что временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин. Дроганов возглавлял московскую ГИБДД с ноября 2019 года.

https://ria.ru/20201218/rossiya-1589856994.html

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2021

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россия, юрий дроганов, москва