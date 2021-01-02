https://ria.ru/20210102/dom-1591824676.html
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:36
2021-01-02T14:36
2021-01-02T14:46
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, общая площадь пожара в квартире составила 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, детей среди пострадавших нет.
https://ria.ru/20210102/pozhar-1591804522.html
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орехово-зуево, московская область (подмосковье), происшествия