https://ria.ru/20210102/dom-1591824676.html

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:36

2021-01-02T14:36

2021-01-02T14:46

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, общая площадь пожара в квартире составила 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировано, детей среди пострадавших нет.

https://ria.ru/20210102/pozhar-1591804522.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орехово-зуево, московская область (подмосковье), происшествия