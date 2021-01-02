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Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума

Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума

В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов, что стало минимум за последние десять лет. Об этом сообщается в отчете Центрального... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:43

2021-01-02T12:43

2021-01-02T12:43

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

нефть

россия

цены на нефть

опек

саудовская аравия

экономика

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов, что стало минимум за последние десять лет. Об этом сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).Агентство Bloomberg объяснило это тем, что Россия приняла участие в ограничениях добычи ОПЕК+. По предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в России в целом за год было добыто 512,7 миллиона тонн нефти и конденсата. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.Это соответствует дневной добыче 10,27 миллиона тонн баррелей. Снижение, как пишет агентство последовало за 11-летним ростом.Россия и Саудовская Аравия придерживаются показателя в 11 миллионов баррелей в сутки, а в новом соглашении ОПЕК+ учитывается только нефть без конденсата.

россия

саудовская аравия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), нефть, россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика