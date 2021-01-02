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Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума
Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума
В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов, что стало минимум за последние десять лет. Об этом сообщается в отчете Центрального... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:43
2021-01-02T12:43
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
нефть
россия
цены на нефть
опек
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов, что стало минимум за последние десять лет. Об этом сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).Агентство Bloomberg объяснило это тем, что Россия приняла участие в ограничениях добычи ОПЕК+. По предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в России в целом за год было добыто 512,7 миллиона тонн нефти и конденсата. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.Это соответствует дневной добыче 10,27 миллиона тонн баррелей. Снижение, как пишет агентство последовало за 11-летним ростом.Россия и Саудовская Аравия придерживаются показателя в 11 миллионов баррелей в сутки, а в новом соглашении ОПЕК+ учитывается только нефть без конденсата.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), нефть, россия, цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика

Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума

12:43 02.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В России в 2020 году добыча нефти и конденсата сократилась на 11 процентов, что стало минимум за последние десять лет. Об этом сообщается в отчете Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).
Агентство Bloomberg объяснило это тем, что Россия приняла участие в ограничениях добычи ОПЕК+. По предварительным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в России в целом за год было добыто 512,7 миллиона тонн нефти и конденсата. В 2010 году добыча нефти составила 512,3 миллиона тонн.
Это соответствует дневной добыче 10,27 миллиона тонн баррелей. Снижение, как пишет агентство последовало за 11-летним ростом.
Россия и Саудовская Аравия придерживаются показателя в 11 миллионов баррелей в сутки, а в новом соглашении ОПЕК+ учитывается только нефть без конденсата.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)НефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияЭкономика
 
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