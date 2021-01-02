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СМИ: работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в США
СМИ: работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в США
Работавшая в Организации Объединенных Наций (ООН) 38-летний дипломат найдена мертвой в своей квартире в Манхеттене в Нью-Йорке, пишет газета New York Post со... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T02:12
2021-01-02T02:48
нью-йорк (город)
оон
сша
происшествия
в мире
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Работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в США
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Работавшая в Организации Объединенных Наций (ООН) 38-летний дипломат найдена мертвой в своей квартире в Манхеттене в Нью-Йорке, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.Утверждается, что речь может идти о самоубийстве — стражи порядка не обнаружили следов преступления.По словам собеседника газеты, дипломат жила одна в квартире на четвертом этаже. Он охарактеризовал ее как спокойного человека.Смерть женщины подтвердили РИА Новости в полиции города."В четверг, 31 декабря 2020 года, примерно в 13:40 полиция выехала на вызов... По прибытии полиция обнаружила 38-летнюю женщину без сознания… в спальне", — сообщили собеседники агентства.Они не уточнили, была ли умершая дипломатом при ООН.Обслуживающий персонал дома, в котором она проживала, также прокомментировал случившееся в беседе с РИА Новости и отметил, что такого развития событий не ожидал никто."Она жила пару лет у нас уже — одна. Часто спускалась покурить на улице. Была очень приветлива", — уточнил источник.Другой сотрудник рассказал, что в четверг к женщине пришел гость.."Мы ей позвонили снизу. Она не поднимала трубку. Тогда поднялись к ней, стали стучать в дверь, она не отвечала. &lt;...&gt; У нее бывало много лекарств, я помню, из ее страны. На македонском языке были названия", — добавил он.Государство, в постоянном представительстве которого работала женщина, не уточняется. В пресс-службе ООН информацию о кончине дипломата пока не подтверждают.
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353
60
нью-йорк (город), оон, сша, происшествия, в мире

СМИ: работавшая в ООН дипломат обнаружена мертвой в США

02:12 02.01.2021 (обновлено: 02:48 02.01.2021)
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Angela Weiss
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Работавшая в Организации Объединенных Наций (ООН) 38-летний дипломат найдена мертвой в своей квартире в Манхеттене в Нью-Йорке, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в полиции.
Утверждается, что речь может идти о самоубийстве — стражи порядка не обнаружили следов преступления.
"Она (погибшая. — Прим. ред.) жила здесь два года. Всем плохо. Она была очень хорошим человеком", — рассказал работающий в здании разнорабочий.
По словам собеседника газеты, дипломат жила одна в квартире на четвертом этаже. Он охарактеризовал ее как спокойного человека.
Смерть женщины подтвердили РИА Новости в полиции города.
"В четверг, 31 декабря 2020 года, примерно в 13:40 полиция выехала на вызов... По прибытии полиция обнаружила 38-летнюю женщину без сознания… в спальне", — сообщили собеседники агентства.
Они не уточнили, была ли умершая дипломатом при ООН.
Обслуживающий персонал дома, в котором она проживала, также прокомментировал случившееся в беседе с РИА Новости и отметил, что такого развития событий не ожидал никто.
"Она жила пару лет у нас уже — одна. Часто спускалась покурить на улице. Была очень приветлива", — уточнил источник.
Другой сотрудник рассказал, что в четверг к женщине пришел гость..
"Мы ей позвонили снизу. Она не поднимала трубку. Тогда поднялись к ней, стали стучать в дверь, она не отвечала. <...> У нее бывало много лекарств, я помню, из ее страны. На македонском языке были названия", — добавил он.
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Государство, в постоянном представительстве которого работала женщина, не уточняется. В пресс-службе ООН информацию о кончине дипломата пока не подтверждают.
 
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