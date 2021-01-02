https://ria.ru/20210102/dedmoroz-1591254720.html

Зачем люди собирают советские новогодние игрушки

Зачем люди собирают советские новогодние игрушки

В коридоре у петербурженки Татьяны в витрине — ватные деды морозы, каких ставят под елкой. У Алексея из Мурманска дома настоящий музей: живопись и графика,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:00

2021-01-02T08:13

снегурочка

новый год

дед мороз

москва

мурманск

санкт-петербург

праздник

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Мария Семенова. В коридоре у петербурженки Татьяны в витрине — ватные деды морозы, каких ставят под елкой. У Алексея из Мурманска дома настоящий музей: живопись и графика, авторские куклы, колокольчики, а еще — около двухсот советских "морозов". Сейчас его новогоднее собрание временно переехало на выставку в местную библиотеку. А москвичка Елена сама мастерит ватные елочные игрушки в старом стиле — ей, правда, ничего не остается, все раскупают. "Чистенький, с блесточками"История коллекции Татьяны Быковой началась два года назад, когда, гуляя с собакой, она заметила возле помойки новогоднюю игрушку. "Маленький хорошенький ленинградский дед мороз: чистенький, с блесточками. Видно, что домашний, не грязный, не пахнет. Мне его стало жалко". Вскоре Татьяна зашла в антикварный магазин: искала елочные украшения, как в детстве, хотела восстановить коллекцию, утраченную при пожаре. С витрины на нее смотрел снеговик такого же стиля, что и спасенный недавно дед мороз. Татьяна купила и его, "а потом уже было просто не остановиться". Теперь у нее около ста экземпляров. В коробки убирать не хочет — установила в коридоре витрину, гости приходят — рассматривают. Ничего особенно дорогого нет, обычная цена — около тысячи, самый небюджетный обошелся в пять с половиной тысяч. Большинство игрушек — ватные, примерно треть — из папье-маше. В этом году Татьяна нарядила елку за два месяца до Нового года. Все потому, что 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Быкова ставит игрушки к елке, делает фотографии, потом делится ими с единомышленниками. Петербурженка создала в соцсетях группу для ценителей, в ней больше тысячи человек. Как правило, у деда мороза на подставке есть этикетка с информацией об изготовителе — по ним Татьяна старается каталогизировать коллекцию. "Обычно указывали название артели, год производства, цену. Случается, что бумажка отклеилась или стала нечитаемой, тогда мы с "морозоведами" пытаемся опознать модель. У более старых экземпляров шуба по валенки, а после 70-х — в пол: так проще и дешевле, не надо делать ноги. У горьковских — из Нижнего Новгорода — цветной маленький мешочек и смешные длинные руки, у московских особым образом расписано лицо. У каждой артели свой почерк", — объясняет она. Татьяна раньше думала, что дедов морозов — пять-десять видов, но их — "безумное количество". Любимчиков у нее нет. "Хотела сказать: тот, которого купила за пять с половиной тысяч, а потом подумала: нет, не он, а тот, кого нашла первым. На самом деле, это как с детьми: никого нельзя выделить. Один особенно красивый, другой не похож ни на кого, у третьего очень доброе лицо. Мне приятно, что я их приютила. Я, как дед Мазай, собираю всех, от кого хотели избавиться. Теперь на них смотрят, ими восхищаются". Татьяна признается, что до сих пор верит в сказку. "Я пару раз ездила к Деду Морозу в гости, дергала его за бороду, рассказывала стихотворение, загадывала желание. И все исполнялось. Была в Таллине — там Санта-Клаус, но он тоже настоящий. Если не верить в чудо, скучно жить". И конечно, Новый год для нее — главный праздник. "Люблю его больше, чем день рождения. Новый год — это атмосфера всеобщего веселья и радости. Идешь по улице — тут гирлянды на окнах, здесь елки наряжают. Сама подготовка волнительная и приятная". Дед Мороз с тридцатилетним стажемАлексей Макаров, актер из Мурманска, о себе говорит так: "Есть человек-оркестр, а я — человек-музей". У него дома коллекция живописи и графики местных художников, собрание колокольчиков, несколько сотен авторских кукол. И деды морозы. Правда, новогодние игрушки большую часть времени проводят в запасниках. "Первый "мороз", к которому я отнесся осмысленно, появился у меня в старших классах — подарила девочка, игравшая со мной в паре Снегурочку. До этого были ватные игрушки — я их разбирал, интересно же, что там внутри, потом пытался собрать обратно, но безрезультатно", — смеется Алексей. Одни деды морозы — родом из комиссионного магазина, других отдали знакомые, третьи и вовсе с ближайшей помойки. "В 1990-х люди избавлялись от прежнего, советского. Каждому хотелось приобрести в дом под новую искусственную пушистую елку яркого китайского деда мороза. Ватные, стеклянные игрушки выбрасывали — это сейчас они стали предметом коллекционирования. Однажды рядом с мусорными баками увидел два старых клееных чемодана. А там, аккуратно завернутые в пожелтевшие газеты, — елочные игрушки 1950-х, украинский ватный "мороз" с лицом из папье-маше. Может быть, у кого-то родственники умерли и чемоданы просто выставили, не стали даже разбираться" — в голосе Макарова слышна обида за никому не нужные раритеты. В экспонатах коллекции видны приметы времени и места. "Экземпляры военной и послевоенной поры — в фронтовых полушубках. У меня есть фигурка из старой резины: валенки, шапка с красной звездой. На каждой фабрике разрабатывали для дедов морозов свои лицо, шубу, бороду. Иногда легко найти Снегурочку в комплект — идеально совпадают. Большинство — просто конус, из которого руки торчат. Но украинская фабрика производила очень красивые игрушки: шубы нараспашку, красные рубахи, синие штаны, валенки". Алексей и сам Дед Мороз вот уже тридцать лет, с девятого класса. "Работал в театре, на городских мероприятиях, а в нулевых — в ресторанах, тогда еще приглашали артистов, заведения хотели перещеголять друг друга, потом же все свелось к китайской бороде официанта. В этом году участвовал в волонтерском проекте "Дед Мороз в каждый дом" — ездил по квартирам, в маске, естественно. Грустное ощущение осталось — потеряно чувство праздника, ожидание чуда, как было в нашем в детстве. Нас встречают маленькие старички. "Дедушку Мороза ждал?" — "Я не знаю". — "Подарок хочешь?" — "Ну, давайте". Календарь и ватаЕлена Шведова из Москвы дедов морозов не коллекционирует, а создает: она делает ватные игрушки в узнаваемом советском стиле. К такому хобби, очень быстро ставшему основным способом заработка, Елена пришла совершенно случайно. "Три года я занималась валянием: тапочки, валенки, палантины. Но в 2014-м у меня обнаружили рак, сделали операцию, удалили грудь, при этом оказались затронуты периферийные лимфоузлы, швы не позволяли рукам нормально работать. Валять больше не могла — слишком большая нагрузка. Год лечилась, искала, каким творчеством заняться — чтобы отключать мозг. Когда в очередной раз покупала в аптеке лекарство, мне дали календарик, я не глядя убрала его в сумку, через несколько месяцев наткнулась и сначала даже не вспомнила, откуда он у меня. А там елочка, украшенная ватными игрушками", — рассказывает Елена. Этот календарик хранится у нее до сих пор. С того самого времени она занимается ватной игрушкой. Объясняет: почувствовала в них что-то родное и знакомое, даром что в детстве у Елены были только стеклянные украшения для елки. "На тот момент в Москве была единственная студия, где проводили мастер-классы по работе с ватой, я туда сходила, и меня захватило. Начала каждый день мастерить по маленькой игрушке на елку. Вата дешевая и очень благодатная — ей можно придать любую форму". Сейчас Шведова — состоявшийся умелец и зарабатывает в основном не на продажах елочных украшений, а на мастер-классах. Говорит, что даже в прошлом году группы были полные, несмотря на пандемию. "Для игрушки нужен проволочный каркас, туловище, "одежда" из ваты. Личико делаю из полимерной глины — в советские времена использовали папье-маше или мастику. До того чтобы лепить лица самостоятельно, пока не доросла — снимаю форму с кукол, статуэток. Я работаю с клейстером на картофельном крахмале, кто-то применяет клей ПВА, от этого вата становится более плотной. У мастеров обычно уже расписаны лица, скручены "скелеты" и туловища. Если есть заготовки, игрушку можно сделать за два часа, с нуля — за четыре-пять". Теперь Елена украшает две елки: маленькую, с советскими стеклянными и ватными игрушками, и побольше — с изделиями современных мастеров. Фигурки собственного производства туда не попадают: каждый раз Елена обещает оставить для себя хоть что-нибудь, но все раскупают.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снегурочка, новый год, дед мороз, москва, мурманск, санкт-петербург, праздник, общество