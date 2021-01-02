Зачем люди собирают советские новогодние игрушки
08:00 02.01.2021 (обновлено: 08:13 02.01.2021)
© Фото из личного архива Татьяны БыковойКоллекция Татьяны Быковой
© Фото из личного архива Татьяны Быковой
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Мария Семенова. В коридоре у петербурженки Татьяны в витрине — ватные деды морозы, каких ставят под елкой. У Алексея из Мурманска дома настоящий музей: живопись и графика, авторские куклы, колокольчики, а еще — около двухсот советских "морозов". Сейчас его новогоднее собрание временно переехало на выставку в местную библиотеку. А москвичка Елена сама мастерит ватные елочные игрушки в старом стиле — ей, правда, ничего не остается, все раскупают.
"Чистенький, с блесточками"
История коллекции Татьяны Быковой началась два года назад, когда, гуляя с собакой, она заметила возле помойки новогоднюю игрушку. "Маленький хорошенький ленинградский дед мороз: чистенький, с блесточками. Видно, что домашний, не грязный, не пахнет. Мне его стало жалко".
Вскоре Татьяна зашла в антикварный магазин: искала елочные украшения, как в детстве, хотела восстановить коллекцию, утраченную при пожаре. С витрины на нее смотрел снеговик такого же стиля, что и спасенный недавно дед мороз. Татьяна купила и его, "а потом уже было просто не остановиться".
© Фото из личного архива Татьяны БыковойТатьяна с фигуркой деда мороза
© Фото из личного архива Татьяны Быковой
Татьяна с фигуркой деда мороза
Теперь у нее около ста экземпляров. В коробки убирать не хочет — установила в коридоре витрину, гости приходят — рассматривают. Ничего особенно дорогого нет, обычная цена — около тысячи, самый небюджетный обошелся в пять с половиной тысяч. Большинство игрушек — ватные, примерно треть — из папье-маше.
В этом году Татьяна нарядила елку за два месяца до Нового года. Все потому, что 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза. Быкова ставит игрушки к елке, делает фотографии, потом делится ими с единомышленниками. Петербурженка создала в соцсетях группу для ценителей, в ней больше тысячи человек.
© Фото из личного архива Татьяны БыковойДед мороз из папье-маше из коллекции Татьяны Быковой
© Фото из личного архива Татьяны Быковой
Дед мороз из папье-маше из коллекции Татьяны Быковой
Как правило, у деда мороза на подставке есть этикетка с информацией об изготовителе — по ним Татьяна старается каталогизировать коллекцию. "Обычно указывали название артели, год производства, цену. Случается, что бумажка отклеилась или стала нечитаемой, тогда мы с "морозоведами" пытаемся опознать модель. У более старых экземпляров шуба по валенки, а после 70-х — в пол: так проще и дешевле, не надо делать ноги. У горьковских — из Нижнего Новгорода — цветной маленький мешочек и смешные длинные руки, у московских особым образом расписано лицо. У каждой артели свой почерк", — объясняет она.
Татьяна раньше думала, что дедов морозов — пять-десять видов, но их — "безумное количество". Любимчиков у нее нет. "Хотела сказать: тот, которого купила за пять с половиной тысяч, а потом подумала: нет, не он, а тот, кого нашла первым. На самом деле, это как с детьми: никого нельзя выделить. Один особенно красивый, другой не похож ни на кого, у третьего очень доброе лицо. Мне приятно, что я их приютила. Я, как дед Мазай, собираю всех, от кого хотели избавиться. Теперь на них смотрят, ими восхищаются".
© Фото из личного архива Татьяны БыковойВатный дед мороз из коллекции Татьяны Быковой
© Фото из личного архива Татьяны Быковой
Ватный дед мороз из коллекции Татьяны Быковой
Татьяна признается, что до сих пор верит в сказку. "Я пару раз ездила к Деду Морозу в гости, дергала его за бороду, рассказывала стихотворение, загадывала желание. И все исполнялось. Была в Таллине — там Санта-Клаус, но он тоже настоящий. Если не верить в чудо, скучно жить".
И конечно, Новый год для нее — главный праздник. "Люблю его больше, чем день рождения. Новый год — это атмосфера всеобщего веселья и радости. Идешь по улице — тут гирлянды на окнах, здесь елки наряжают. Сама подготовка волнительная и приятная".
Дед Мороз с тридцатилетним стажем
Алексей Макаров, актер из Мурманска, о себе говорит так: "Есть человек-оркестр, а я — человек-музей". У него дома коллекция живописи и графики местных художников, собрание колокольчиков, несколько сотен авторских кукол. И деды морозы. Правда, новогодние игрушки большую часть времени проводят в запасниках.
© Фото из личного архива Алексея МакароваАлексей Макаров в образе Деда Мороза
© Фото из личного архива Алексея Макарова
Алексей Макаров в образе Деда Мороза
"Первый "мороз", к которому я отнесся осмысленно, появился у меня в старших классах — подарила девочка, игравшая со мной в паре Снегурочку. До этого были ватные игрушки — я их разбирал, интересно же, что там внутри, потом пытался собрать обратно, но безрезультатно", — смеется Алексей.
Одни деды морозы — родом из комиссионного магазина, других отдали знакомые, третьи и вовсе с ближайшей помойки. "В 1990-х люди избавлялись от прежнего, советского. Каждому хотелось приобрести в дом под новую искусственную пушистую елку яркого китайского деда мороза. Ватные, стеклянные игрушки выбрасывали — это сейчас они стали предметом коллекционирования. Однажды рядом с мусорными баками увидел два старых клееных чемодана. А там, аккуратно завернутые в пожелтевшие газеты, — елочные игрушки 1950-х, украинский ватный "мороз" с лицом из папье-маше. Может быть, у кого-то родственники умерли и чемоданы просто выставили, не стали даже разбираться" — в голосе Макарова слышна обида за никому не нужные раритеты.
© Фото из личного архива Алексея МакароваЧасть собрания Алексея Макарова
© Фото из личного архива Алексея Макарова
Часть собрания Алексея Макарова
В экспонатах коллекции видны приметы времени и места. "Экземпляры военной и послевоенной поры — в фронтовых полушубках. У меня есть фигурка из старой резины: валенки, шапка с красной звездой. На каждой фабрике разрабатывали для дедов морозов свои лицо, шубу, бороду. Иногда легко найти Снегурочку в комплект — идеально совпадают. Большинство — просто конус, из которого руки торчат. Но украинская фабрика производила очень красивые игрушки: шубы нараспашку, красные рубахи, синие штаны, валенки".
© Фото из личного архива Алексея МакароваАлексей Макаров на новогодней выставке
© Фото из личного архива Алексея Макарова
Алексей Макаров на новогодней выставке
Алексей и сам Дед Мороз вот уже тридцать лет, с девятого класса. "Работал в театре, на городских мероприятиях, а в нулевых — в ресторанах, тогда еще приглашали артистов, заведения хотели перещеголять друг друга, потом же все свелось к китайской бороде официанта. В этом году участвовал в волонтерском проекте "Дед Мороз в каждый дом" — ездил по квартирам, в маске, естественно. Грустное ощущение осталось — потеряно чувство праздника, ожидание чуда, как было в нашем в детстве. Нас встречают маленькие старички. "Дедушку Мороза ждал?" — "Я не знаю". — "Подарок хочешь?" — "Ну, давайте".
Календарь и вата
Елена Шведова из Москвы дедов морозов не коллекционирует, а создает: она делает ватные игрушки в узнаваемом советском стиле. К такому хобби, очень быстро ставшему основным способом заработка, Елена пришла совершенно случайно.
© Фото из личного архива Елены ШведовойЕлена Шведова с дедом морозом
© Фото из личного архива Елены Шведовой
Елена Шведова с дедом морозом
"Три года я занималась валянием: тапочки, валенки, палантины. Но в 2014-м у меня обнаружили рак, сделали операцию, удалили грудь, при этом оказались затронуты периферийные лимфоузлы, швы не позволяли рукам нормально работать. Валять больше не могла — слишком большая нагрузка. Год лечилась, искала, каким творчеством заняться — чтобы отключать мозг. Когда в очередной раз покупала в аптеке лекарство, мне дали календарик, я не глядя убрала его в сумку, через несколько месяцев наткнулась и сначала даже не вспомнила, откуда он у меня. А там елочка, украшенная ватными игрушками", — рассказывает Елена.
Этот календарик хранится у нее до сих пор. С того самого времени она занимается ватной игрушкой. Объясняет: почувствовала в них что-то родное и знакомое, даром что в детстве у Елены были только стеклянные украшения для елки.
© Фото из личного архива Елены ШведовойЕлелочные игрушки Елены
© Фото из личного архива Елены Шведовой
Елелочные игрушки Елены
"На тот момент в Москве была единственная студия, где проводили мастер-классы по работе с ватой, я туда сходила, и меня захватило. Начала каждый день мастерить по маленькой игрушке на елку. Вата дешевая и очень благодатная — ей можно придать любую форму".
Сейчас Шведова — состоявшийся умелец и зарабатывает в основном не на продажах елочных украшений, а на мастер-классах. Говорит, что даже в прошлом году группы были полные, несмотря на пандемию.
© Фото из личного архива Елены ШведовойЗаготовки лиц
© Фото из личного архива Елены Шведовой
Заготовки лиц
"Для игрушки нужен проволочный каркас, туловище, "одежда" из ваты. Личико делаю из полимерной глины — в советские времена использовали папье-маше или мастику. До того чтобы лепить лица самостоятельно, пока не доросла — снимаю форму с кукол, статуэток. Я работаю с клейстером на картофельном крахмале, кто-то применяет клей ПВА, от этого вата становится более плотной. У мастеров обычно уже расписаны лица, скручены "скелеты" и туловища. Если есть заготовки, игрушку можно сделать за два часа, с нуля — за четыре-пять".
Теперь Елена украшает две елки: маленькую, с советскими стеклянными и ватными игрушками, и побольше — с изделиями современных мастеров. Фигурки собственного производства туда не попадают: каждый раз Елена обещает оставить для себя хоть что-нибудь, но все раскупают.