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Шоубиз
https://ria.ru/20210102/buzova-1591823962.html
Ольгу Бузову раскритиковали за новый клип "Колбаса" с Сергеем Шнуровым
Ольгу Бузову раскритиковали за новый клип "Колбаса" с Сергеем Шнуровым
Новый клип Ольги Бузовой "Колбаса", созданный в соавторстве с Сергеем Шнуровым из группы "Ленинград", стал поводом для волны негативных комментариев в Сети. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:18
2021-01-02T15:19
шоубиз
музыка
ленинград
шнур (сергей шнуров)
ольга бузова
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый клип Ольги Бузовой "Колбаса", созданный в соавторстве с Сергеем Шнуровым из группы "Ленинград", стал поводом для волны негативных комментариев в Сети.За два дня видео, которое исполнительница выложила в своем инстаграме, набрало более миллиона просмотров. Но подписчикам оно не понравилось: "дичь", "тупая песня", "так себе креатив", "голос вообще ноль", "ужас". Комментарии на YouTube-канале Ольги Бузовой, где она также разместила новый ролик (из караоке-фильма "Чумовой Новый год"), аналогичны."Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью", — уверен Угар Татар."Такую песню я бы не стала слушать, да и клип на один просмотр, второй раз не открою его", —написала Надюшка Бороденкова."А где Шнур? До конца досмотрела только из-за него" — отметила Miss Mary S."Предыдущие песни, хоть какие, имели собственный стиль, тут ее творчество и стиль абсолютно растворился в стиле последних песен группы "Ленинград". Даже если гипотетически убрать фигуру Бузовой из клипа и вставить другую певицу, ничего не изменится...", — поделилась Karina Ludborzha.
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музыка, ленинград, шнур (сергей шнуров), ольга бузова

Ольгу Бузову раскритиковали за новый клип "Колбаса" с Сергеем Шнуровым

15:18 02.01.2021 (обновлено: 15:19 02.01.2021)
 
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый клип Ольги Бузовой "Колбаса", созданный в соавторстве с Сергеем Шнуровым из группы "Ленинград", стал поводом для волны негативных комментариев в Сети.
За два дня видео, которое исполнительница выложила в своем инстаграме, набрало более миллиона просмотров. Но подписчикам оно не понравилось: "дичь", "тупая песня", "так себе креатив", "голос вообще ноль", "ужас".
Комментарии на YouTube-канале Ольги Бузовой, где она также разместила новый ролик (из караоке-фильма "Чумовой Новый год"), аналогичны.
"Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью", — уверен Угар Татар.
"Такую песню я бы не стала слушать, да и клип на один просмотр, второй раз не открою его", —написала Надюшка Бороденкова.
"А где Шнур? До конца досмотрела только из-за него" — отметила Miss Mary S.
"Предыдущие песни, хоть какие, имели собственный стиль, тут ее творчество и стиль абсолютно растворился в стиле последних песен группы "Ленинград". Даже если гипотетически убрать фигуру Бузовой из клипа и вставить другую певицу, ничего не изменится...", — поделилась Karina Ludborzha.
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