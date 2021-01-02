https://ria.ru/20210102/britaniya-1591842637.html

В Британии выявили рекордные 57 тысяч случаев COVID-19

В Британии выявили рекордные 57 тысяч случаев COVID-19

Рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Великобритании – 57 725, скончались 445 человек, сообщает минздрав... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:50

2021-01-02T18:50

2021-01-02T19:46

северная ирландия

уэльс

лондон

англия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 2 янв – РИА Новости, Мария Табак. Рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Великобритании – 57 725, скончались 445 человек, сообщает минздрав страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 53 285, скончались 613 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 599 789 человек, умерли 74 570 заболевших.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19. Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере, до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.Максимальные ограничения действуют и в Шотландии, и в Уэльсе, и в Северной Ирландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

северная ирландия

уэльс

лондон

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная ирландия, уэльс, лондон, англия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире