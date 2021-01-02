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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/britaniya-1591842637.html
В Британии выявили рекордные 57 тысяч случаев COVID-19
В Британии выявили рекордные 57 тысяч случаев COVID-19
Рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Великобритании – 57 725, скончались 445 человек, сообщает минздрав... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:50
2021-01-02T19:46
северная ирландия
уэльс
лондон
англия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 2 янв – РИА Новости, Мария Табак. Рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Великобритании – 57 725, скончались 445 человек, сообщает минздрав страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 53 285, скончались 613 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 599 789 человек, умерли 74 570 заболевших.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19. Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере, до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.Максимальные ограничения действуют и в Шотландии, и в Уэльсе, и в Северной Ирландии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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северная ирландия, уэльс, лондон, англия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии выявили рекордные 57 тысяч случаев COVID-19

18:50 02.01.2021 (обновлено: 19:46 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкОпустевшее фойе офисного здания в Лондоне
Опустевшее фойе офисного здания в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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ЛОНДОН, 2 янв – РИА Новости, Мария Табак. Рекордное количество выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в Великобритании – 57 725, скончались 445 человек, сообщает минздрав страны.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 53 285, скончались 613 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 599 789 человек, умерли 74 570 заболевших.
Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере, до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Максимальные ограничения действуют и в Шотландии, и в Уэльсе, и в Северной Ирландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСеверная ИрландияУэльсЛондонАнглияКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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