https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html

Житель Татарстана напал на врачей

Житель Татарстана напал на врачей

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:56

2021-01-02T18:56

2021-01-02T19:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120131_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_6732156d6881849d7b4b73eedbded8e3.jpg

КАЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал на врачей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ведомство уточняет, что согласно изложенной в сообщении информации, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу, где стал жаловаться на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить, разбив при этом монитор компьютера, а также разгромив стойку регистратора. Отмечается, что после этого он набросился на врачей отделения, последние нажали тревожную кнопку, спустя некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201204/deboshir-1587601376.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия