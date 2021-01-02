Житель Татарстана напал на врачей
18:56 02.01.2021 (обновлено: 19:07 02.01.2021)
КАЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал на врачей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вечером 1 января в Казани было совершено нападение на врача РКБ. По данному факту следственными органами… проводится доследственнная проверка", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что согласно изложенной в сообщении информации, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу, где стал жаловаться на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить, разбив при этом монитор компьютера, а также разгромив стойку регистратора. Отмечается, что после этого он набросился на врачей отделения, последние нажали тревожную кнопку, спустя некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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