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Житель Татарстана напал на врачей
Житель Татарстана напал на врачей
Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:56
2021-01-02T19:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал на врачей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ведомство уточняет, что согласно изложенной в сообщении информации, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу, где стал жаловаться на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить, разбив при этом монитор компьютера, а также разгромив стойку регистратора. Отмечается, что после этого он набросился на врачей отделения, последние нажали тревожную кнопку, спустя некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

Житель Татарстана напал на врачей

18:56 02.01.2021 (обновлено: 19:07 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана, где обратившийся за помощью мужчина устроил дебош и напал на врачей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вечером 1 января в Казани было совершено нападение на врача РКБ. По данному факту следственными органами… проводится доследственнная проверка", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что согласно изложенной в сообщении информации, мужчина вместе с женой и детьми приехал в больницу, где стал жаловаться на травму головы. В какой-то момент он начал кричать на медиков и дебоширить, разбив при этом монитор компьютера, а также разгромив стойку регистратора. Отмечается, что после этого он набросился на врачей отделения, последние нажали тревожную кнопку, спустя некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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