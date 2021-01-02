https://ria.ru/20210102/bitkoin-1591828751.html

Биткоин обновил исторический максимум

Биткоин обновил исторический максимум

Биткоин побил очередной рекорд стоимости, впервые поднявшись выше 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:23

2021-01-02T15:23

2021-01-02T19:55

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Биткоин побил очередной рекорд стоимости, впервые поднявшись выше 33 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, на 19:41 мск биткоин дорожает на 11,02%, до 32 408 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 12,28%, до 32 875 долларов. В ходе торгов цена криптовалюты впервые достигла нового исторического максимума в 33 тысячи долларов.Ранее 2 января в течение дня стоимость криптовалюты последовательно преодолела три отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов.Самая популярная криптовалюта (на ее долю приходится более 70 процентов глобального рынка криптовалют) взлетела в цене в последние две недели минувшего года: 16 декабря биткоин преодолел исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017-го, а затем продолжил обновлять рекорды.По мнению директора Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимира Панушкина, нынешнее состояние социальной матрицы крипторынка говорит в пользу того, что отметка в 30 тысяч долларов может оказаться для биткоина верхним пределом, после которого начнется медленный откат к прежнему курсу."Этой ситуации, в частности, вполне может способствовать всемирное празднование новогодних праздников. Поэтому криптоигрокам сегодня целесообразно внимательнее приглядываться к текущим тенденциям, чтобы своевременно закрыть нужные позиции", — сказал эксперт РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591133994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591130539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, биткоин, в мире