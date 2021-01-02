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В КБР два человека погибли при ДТП со скорой
В КБР два человека погибли при ДТП со скорой
Авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате два человека погибли, еще трое получили... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:31
2021-01-02T13:31
группа газ
баксанский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 янв - РИА Новости. Авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате два человека погибли, еще трое получили различные ранения, сообщает региональное МВД.Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир иномарки - 27-летний мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу также доставлены трое пассажиров скорой помощи, им оказана необходимая медицинская помощь, водитель ГАЗ не пострадал.Обстоятельства происшествия уточняются.
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группа газ, баксанский район, происшествия

В КБР два человека погибли при ДТП со скорой

13:31 02.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 2 янв - РИА Новости. Авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате два человека погибли, еще трое получили различные ранения, сообщает региональное МВД.
"Первого января на федеральной автодороге "Кавказ" между населенными пунктами Псычох и Куба-Таба Баксанского района произошло столкновение автомашины Volkswagen Polo и автомобиля скорой помощи ГАЗ, который вез роженицу на позднем сроке беременности в больницу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир иномарки - 27-летний мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу также доставлены трое пассажиров скорой помощи, им оказана необходимая медицинская помощь, водитель ГАЗ не пострадал.
"По предварительным данным, 40-летний местный житель на иномарке в условиях тумана выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной скорой помощи под управлением 48-летнего водителя с тремя пассажирами, среди которых фельдшер, беременная женщина и ее родственница", - подчеркивает министерство.
Обстоятельства происшествия уточняются.
 
Группа ГАЗБаксанский районПроисшествия
 
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