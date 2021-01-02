https://ria.ru/20210102/avariya-1591819248.html

В КБР два человека погибли при ДТП со скорой

В КБР два человека погибли при ДТП со скорой

Авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате два человека погибли, еще трое получили... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:31

2021-01-02T13:31

2021-01-02T13:31

группа газ

баксанский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

НАЛЬЧИК, 2 янв - РИА Новости. Авария с участием иномарки и автомобиля скорой помощи произошла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в результате два человека погибли, еще трое получили различные ранения, сообщает региональное МВД.Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир иномарки - 27-летний мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. В больницу также доставлены трое пассажиров скорой помощи, им оказана необходимая медицинская помощь, водитель ГАЗ не пострадал.Обстоятельства происшествия уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/peterburg-1591783673.html

баксанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа газ, баксанский район, происшествия