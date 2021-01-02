https://ria.ru/20210102/astrazeneca-1591804190.html

СМИ: AstraZeneca будет поставлять в Британию два миллиона доз вакцины

СМИ: AstraZeneca будет поставлять в Британию два миллиона доз вакцины

Два миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будут поставляться в Великобританию еженедельно к РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:16

2021-01-02T10:16

2021-01-02T10:16

распространение нового коронавируса

оксфордшир

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

нидерланды

оксфорд

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будут поставляться в Великобританию еженедельно к середине января, сообщает газета Times со ссылкой на источники.Ранее ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины в своем исследовании заявили, что Британия для предотвращения жесткой третьей волны распространения коронавируса должна каждую неделю вакцинировать от COVID-19 два миллиона человек на фоне действия карантинных ограничений. В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала 100 миллионов доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны. Также он указал, что к началу недели будут готовы 530 тысяч доз вакцины.Представитель команды-разработчика вакцины сказал газете, что на следующей неделе будет готов миллион доз препарата AstraZeneca.Представители компании разочарованы темпами производства вакцины в Британии, пишет газета. При этом в правительстве изданию сообщили, что Национальная служба здравоохранения (NHS) готова получить вакцины от производителей и начать их делать пациентам без задержек.По словам источника, к концу апреля будут доставлены "десятки миллионов доз оксфордской вакцины".Однако другой источник газеты предупредил, что цепочка поставок вакцины непрочная, и потеря хотя бы одной партии доз станет "значительным препятствием". Вакцину для Британии производят несколько подрядчиков: компании в Оксфордшире и Стаффордшире, а также фирма на территории Нидерландов. Потом дозы попадают на предприятие в британском Рексеме или на подобной завод в Германии, где вакцины разливают по отдельным емкостям.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591610618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/vaktsina-1591136705.html

оксфордшир

великобритания

нидерланды

оксфорд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордшир, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, нидерланды, оксфорд, в мире