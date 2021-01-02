СМИ: AstraZeneca будет поставлять в Британию два миллиона доз вакцины
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Два миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будут поставляться в Великобританию еженедельно к середине января, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Ранее ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины в своем исследовании заявили, что Британия для предотвращения жесткой третьей волны распространения коронавируса должна каждую неделю вакцинировать от COVID-19 два миллиона человек на фоне действия карантинных ограничений. В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что страна заказала 100 миллионов доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны. Также он указал, что к началу недели будут готовы 530 тысяч доз вакцины.
Представитель команды-разработчика вакцины сказал газете, что на следующей неделе будет готов миллион доз препарата AstraZeneca.
"Затем мы планируем достаточно быстро нарастить темпы – к третьей неделе января мы должны достичь отметки в два миллиона (доз – ред.) в неделю", - указал источник.
Представители компании разочарованы темпами производства вакцины в Британии, пишет газета. При этом в правительстве изданию сообщили, что Национальная служба здравоохранения (NHS) готова получить вакцины от производителей и начать их делать пациентам без задержек.
По словам источника, к концу апреля будут доставлены "десятки миллионов доз оксфордской вакцины".
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Однако другой источник газеты предупредил, что цепочка поставок вакцины непрочная, и потеря хотя бы одной партии доз станет "значительным препятствием". Вакцину для Британии производят несколько подрядчиков: компании в Оксфордшире и Стаффордшире, а также фирма на территории Нидерландов. Потом дозы попадают на предприятие в британском Рексеме или на подобной завод в Германии, где вакцины разливают по отдельным емкостям.
Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января.
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