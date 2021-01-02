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Распространение нового коронавируса
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В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"
В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"
Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T19:11
2021-01-02T19:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек - РИА Новости. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны.Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире

В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"

19:11 02.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек - РИА Новости. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны.
Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.
Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАргентинаВ мире
 
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