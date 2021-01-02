https://ria.ru/20210102/argentina-1591844072.html

В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"

В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"

Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:11

2021-01-02T19:11

2021-01-02T19:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек - РИА Новости. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны.Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, в мире