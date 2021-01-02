https://ria.ru/20210102/alkogol-1591796279.html

Врач назвала простой способ победить похмелье

Врач назвала простой способ победить похмелье

Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T05:30

2021-01-02T05:30

2021-01-02T05:31

водка

здоровье

великобритания

пиво

алкоголь

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье.Как объяснила медик, алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет тело человека от жидкости. И именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.Кроме того, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Как рассказала Калленберг, перед употреблением спиртного оно позволит замедлить всасывание алкоголя, а правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.

https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водка, здоровье, великобритания, пиво, алкоголь, общество