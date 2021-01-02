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Врач назвала простой способ победить похмелье
Врач назвала простой способ победить похмелье
Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:30
2021-01-02T05:30
2021-01-02T05:31
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алкоголь
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье.Как объяснила медик, алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет тело человека от жидкости. И именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.Кроме того, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Как рассказала Калленберг, перед употреблением спиртного оно позволит замедлить всасывание алкоголя, а правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.
https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html
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водка, здоровье, великобритания, пиво, алкоголь, общество