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Врач назвала простой способ победить похмелье
Врач назвала простой способ победить похмелье
Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:30
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великобритания
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье.Как объяснила медик, алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет тело человека от жидкости. И именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.Кроме того, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Как рассказала Калленберг, перед употреблением спиртного оно позволит замедлить всасывание алкоголя, а правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.
https://ria.ru/20201231/pokhmele-1591665107.html
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водка, здоровье, великобритания, пиво, алкоголь, общество

Врач назвала простой способ победить похмелье

05:30 02.01.2021 (обновлено: 05:31 02.01.2021)
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Британский диетолог Аманда Калленберг в беседе с Mirror назвала простой способ победить похмелье.
Как объяснила медик, алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет тело человека от жидкости. И именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.

"Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья. <…> Старайтесь выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном", — сказала Калленберг.

Кроме того, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Как рассказала Калленберг, перед употреблением спиртного оно позволит замедлить всасывание алкоголя, а правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.
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