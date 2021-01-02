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https://ria.ru/20210102/agutin-1591846075.html
Сочи, Крым и Мальдивы. Где сейчас отдыхают российские знаменитости
Сочи, Крым и Мальдивы. Где сейчас отдыхают российские знаменитости
В условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и запрета на авиасообщение со многими странами отечественные звезды в начале года выбрались на российские курорты... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T22:52
2021-01-02T22:52
туризм
регина тодоренко
бали (остров)
светлана бондарчук
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эвелина бледанс
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и запрета на авиасообщение со многими странами отечественные звезды в начале года выбрались на российские курорты. Нашлись и те, кто отправился за границу. О том, где отдыхают знаменитости, — в материале РИА Новости. Так, Леонид Агутин поехал в Сочи, откуда опубликовал селфи на фоне моря, а также фотографии пирса и гор. "В городе Сочи новогодние ночи", — зарифмовал исполнитель и пожелал подписчикам, чтобы в новом году сбывались все мечты.Эвелина Бледанс отправилась в Крым, по случаю праздников утром 1 января успела побаловать сына Семена огромным шоколадным яйцом. После она улетела в Калининград, чтобы принять участие в спектакле на сцене местного театра драмы. Светлана Бондарчук с семьей отправилась в деревню Мандроги в Ленинградской области и оттуда выкладывала фотографии с семьей и друзьями на фоне заснеженного пейзажа. Она пожелала всем любви, настоящих друзей и абсолютного счастья, которое, по ее словам, "на 90% зависит от нас самих".Ольга Бузова с Давидом Манукяном улетели на Мальдивы. Певица и телеведущая публикует в инстаграме ролики с кадрами с берега океана. Эти острова она назвала "идеальным местом", где "не проверяет погоду и не следит за временем". Лолита поделилась коротким роликом, снятым на пляже. Актриса не уточнила, на каком море она находится, но назвала себя черепахой Тортилой, которая желает всем, чтобы новый год был лучше прежнего.Регина Тодоренко улетела на Бали с мужем и сыном больше недели назад. В новом году она желает поклонникам любви и здоровья."Я безумно благодарна вселенной, что в этом году удалось на небольшой период времени отключиться от работы и оказаться вместе со своей семьей! Для меня это самые лучше моменты, ведь нам так редко удается побыть всем вместе", — написала телеведущая.
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регина тодоренко, бали (остров), светлана бондарчук, новости - туризм, эвелина бледанс, ленинградская область, мальдивы, калининград

Сочи, Крым и Мальдивы. Где сейчас отдыхают российские знаменитости

22:52 02.01.2021
 
© Фото : из личного архива Эвелины БледансЭвелина Бледанс
Эвелина Бледанс - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : из личного архива Эвелины Бледанс
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В условиях затянувшейся пандемии COVID-19 и запрета на авиасообщение со многими странами отечественные звезды в начале года выбрались на российские курорты. Нашлись и те, кто отправился за границу. О том, где отдыхают знаменитости, — в материале РИА Новости.
Так, Леонид Агутин поехал в Сочи, откуда опубликовал селфи на фоне моря, а также фотографии пирса и гор. "В городе Сочи новогодние ночи", — зарифмовал исполнитель и пожелал подписчикам, чтобы в новом году сбывались все мечты.
Эвелина Бледанс отправилась в Крым, по случаю праздников утром 1 января успела побаловать сына Семена огромным шоколадным яйцом. После она улетела в Калининград, чтобы принять участие в спектакле на сцене местного театра драмы.
Светлана Бондарчук с семьей отправилась в деревню Мандроги в Ленинградской области и оттуда выкладывала фотографии с семьей и друзьями на фоне заснеженного пейзажа. Она пожелала всем любви, настоящих друзей и абсолютного счастья, которое, по ее словам, "на 90% зависит от нас самих".
Ольга Бузова с Давидом Манукяном улетели на Мальдивы. Певица и телеведущая публикует в инстаграме ролики с кадрами с берега океана. Эти острова она назвала "идеальным местом", где "не проверяет погоду и не следит за временем".
Лолита поделилась коротким роликом, снятым на пляже. Актриса не уточнила, на каком море она находится, но назвала себя черепахой Тортилой, которая желает всем, чтобы новый год был лучше прежнего.
Регина Тодоренко улетела на Бали с мужем и сыном больше недели назад. В новом году она желает поклонникам любви и здоровья.
"Я безумно благодарна вселенной, что в этом году удалось на небольшой период времени отключиться от работы и оказаться вместе со своей семьей! Для меня это самые лучше моменты, ведь нам так редко удается побыть всем вместе", — написала телеведущая.
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ТуризмРегина ТодоренкоБали (остров)Светлана БондарчукНовости - ТуризмЭвелина БледансЛенинградская областьМальдивыКалининград
 
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