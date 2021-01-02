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В Афганистане боевики "Талибана" захватили автобус с пассажирами
В Афганистане боевики "Талибана" захватили автобус с пассажирами
Боевики радикального движения "Талибан" похитили автобус с пассажирами в провинции Герат, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:18
2021-01-02T10:18
2021-01-02T14:34
герат (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили автобус с пассажирами в провинции Герат, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник.Согласно телеканалу, захват произошел около 7.00 по местному времени (6.00 мск).Позже агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полиции Басира Расули сообщило, что полиция обеспечила безопасное освобождение пассажиров и водителя автобуса, который был похищен в субботу на западе Афганистана.Согласно Расули, водитель и 15 пассажиров, в том числе ребенок, были освобождены, их здоровью ничто не угрожает.
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РИА Новости
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герат (провинция), афганистан, талибан, в мире