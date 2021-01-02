https://ria.ru/20210102/afganistan-1591804381.html

В Афганистане боевики "Талибана" захватили автобус с пассажирами

В Афганистане боевики "Талибана" захватили автобус с пассажирами

Боевики радикального движения "Талибан" похитили автобус с пассажирами в провинции Герат, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:18

2021-01-02T10:18

2021-01-02T14:34

герат (провинция)

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили автобус с пассажирами в провинции Герат, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник.Согласно телеканалу, захват произошел около 7.00 по местному времени (6.00 мск).Позже агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полиции Басира Расули сообщило, что полиция обеспечила безопасное освобождение пассажиров и водителя автобуса, который был похищен в субботу на западе Афганистана.Согласно Расули, водитель и 15 пассажиров, в том числе ребенок, были освобождены, их здоровью ничто не угрожает.

герат (провинция)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герат (провинция), афганистан, талибан, в мире