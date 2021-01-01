В Крыму предложили Зеленскому альтернативу надписи "на песке в Ялте"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить безнадежные заявления о статусе полуострова и вместо этого пожелать развития российскому Крыму.
Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, "не в интернете, а на песке на пляже в Ялте". Он также призвал Донбасс и Крым, которые живут по московскому времени, перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.
"Зеленский так и не состоялся как президент Украины. Он не осознает тех исторических реалий, которые сложились и которыми должен руководствоваться руководитель государства. Крым навсегда воссоединился с Россией. Зеленский много раз бывал в Крыму, ему крымские пляжи нравятся, поэтому его ностальгия понятна. Мы бы ему посоветовали вместо безнадежных надписей о том, что Крым является украинским, пожелать развития российскому Крыму, и если ему так хочется что-то написать, то пусть это будет фраза: "Крым, я тебя люблю таким, каким ты есть". А Крым является российским, и в этом поставлена окончательная точка", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, Зеленскому по-прежнему легче и удобнее чувствовать себя в статусе шоумена и продюсера, нежели президента Украины, который может адекватно воспринимать международные исторические процессы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".