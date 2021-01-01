https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591777226.html

В Крыму предложили Зеленскому альтернативу надписи "на песке в Ялте"

В Крыму предложили Зеленскому альтернативу надписи "на песке в Ялте"

Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить безнадежные заявления о статусе... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T17:19

2021-01-01T17:19

2021-01-01T17:19

донбасс

владимир зеленский

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить безнадежные заявления о статусе полуострова и вместо этого пожелать развития российскому Крыму.Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, "не в интернете, а на песке на пляже в Ялте". Он также призвал Донбасс и Крым, которые живут по московскому времени, перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.По его словам, Зеленскому по-прежнему легче и удобнее чувствовать себя в статусе шоумена и продюсера, нежели президента Украины, который может адекватно воспринимать международные исторические процессы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591763393.html

донбасс

севастополь

украина

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донбасс, владимир зеленский, севастополь, оон, украина