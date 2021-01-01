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В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте
В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:07
2021-01-01T14:50
руслан бальбек
владимир зеленский
севастополь
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. Заявление Зеленского он назвал очередной ложью."Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html
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руслан бальбек, владимир зеленский, севастополь, оон, украина

В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте

13:07 01.01.2021 (обновлено: 14:50 01.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".
В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте.
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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"Как одна семья". Зеленский призвал Крым и Донбасс "быть с Украиной"

"Последние шесть лет украинские правители страдают болезнью лживых обещаний. При Порошенко обещали чуть ли не в ближайшее воскресенье провести парад в Севастополе, Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать", — сказал депутат РИА Новости.

Заявление Зеленского он назвал очередной ложью.
"Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.
Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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В Крыму на обращение Зеленского ответили цитатой из песни Пугачевой
 
Руслан БальбекВладимир ЗеленскийСевастопольООНУкраина
 
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