https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591760439.html

В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте

В Крыму удивились, где Зеленский нашел песок в Ялте

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:07

2021-01-01T13:07

2021-01-01T14:50

руслан бальбек

владимир зеленский

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".В частности, Бальбек обратил внимание на слова Зеленского о том, что он хочет написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте. Заявление Зеленского он назвал очередной ложью."Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные", — сказал Бальбек.Сегодняшнюю украинскую власть он сравнил с сектой, в которой периодически меняются духовные лидеры, но мантры повторяют одни и те же, и обязательно лживые.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html

https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html

севастополь

украина

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руслан бальбек, владимир зеленский, севастополь, оон, украина