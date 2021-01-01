https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591752514.html

"Сказочник". В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте

"Сказочник". В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте

Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:39

2021-01-01T10:39

2021-01-01T10:39

алексей черняк

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать на пляже в Ялте, что Крым принадлежит Украине.Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.При этом, по его словам, какие-бы надписи ни хотел бы оставить Зеленский на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей черняк, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире