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"Сказочник". В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте
"Сказочник". В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте
Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T10:39
2021-01-01T10:39
алексей черняк
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать на пляже в Ялте, что Крым принадлежит Украине.Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.При этом, по его словам, какие-бы надписи ни хотел бы оставить Зеленский на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.
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алексей черняк, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

"Сказочник". В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте

10:39 01.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать на пляже в Ялте, что Крым принадлежит Украине.
Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.
"Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может - это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему - как фотоотчет для списания американских денег", - сказал Черняк РИА Новости.
При этом, по его словам, какие-бы надписи ни хотел бы оставить Зеленский на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.
 
Алексей ЧернякВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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