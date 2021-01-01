Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:41 01.01.2021 (обновлено: 09:52 01.01.2021)
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной".
"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента. — Прим. ред.), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — сказал он.
Затем Зеленский перешел на русский язык.
"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.