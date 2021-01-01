https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591744771.html

Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"

Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T04:41

2021-01-01T04:41

2021-01-01T09:52

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Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной".Затем Зеленский перешел на русский язык."Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда". С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20201231/novogodniy-1591715596.html

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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