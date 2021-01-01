Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591744771.html
Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной". РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:41
2021-01-01T09:52
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
москва
республика крым
луганск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591745686_92:0:1153:597_1920x0_80_0_0_9b9e00ec67797e3a0cb4fe3fa5b03877.png
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной".Затем Зеленский перешел на русский язык."Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда". С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20201231/novogodniy-1591715596.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
москва
республика крым
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591745686_224:0:1020:597_1920x0_80_0_0_a9a8919949e540f4804f1b15ff1b013e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, москва, республика крым, луганск, оон, в мире

Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"

04:41 01.01.2021 (обновлено: 09:52 01.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к жителям Донбасса и Крыма и призвал их "быть с Украиной".

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента. — Прим. ред.), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — сказал он.

Затем Зеленский перешел на русский язык.
"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 15:34
Зеленскому припомнили "нетрезвую" речь о Крыме
С апреля 2014 года украинские власти ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРеспублика КрымЛуганскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В Госдуме предложили Киеву сделать путешествие во времени
15:56Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
Лента новостейМолния