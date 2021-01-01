Собянин назвал здравоохранение приоритетом для Москвы в этом году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Здравоохранение в Москве в 2021 году будет приоритетом, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы не первый год ставим приоритет здравоохранения. И на следующий год поставили. Даже по бюджету номер один - здравоохранение", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, около миллиона квадратных метров находятся на этапе строительства, сотни тысяч квадратных метров, или десятки зданий, находятся на реконструкции, в том числе и поликлиники. Кроме того, по его словам, организована огромная программа переоборудования, внедряются новые современные технологии, идет цифровизация здравоохранения.
"И самое главное направление - чтобы наше здравоохранение с каждым годом было более пациентоориентированным, если так можно сказать, поворачиваясь лицом к людям, а мы создавали медикам, медсестрам, врачам хорошие, качественные условия и вооружали их всеми необходимыми современными технологиями", - добавил мэр.
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