https://ria.ru/20210101/zdravookhranenie-1591786873.html

Собянин назвал здравоохранение приоритетом для Москвы в этом году

Собянин назвал здравоохранение приоритетом для Москвы в этом году

Здравоохранение в Москве в 2021 году будет приоритетом, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:35

2021-01-01T21:35

2021-01-01T21:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Здравоохранение в Москве в 2021 году будет приоритетом, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, около миллиона квадратных метров находятся на этапе строительства, сотни тысяч квадратных метров, или десятки зданий, находятся на реконструкции, в том числе и поликлиники. Кроме того, по его словам, организована огромная программа переоборудования, внедряются новые современные технологии, идет цифровизация здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва