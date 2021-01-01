https://ria.ru/20210101/zapret-1591755636.html

В России ввели запрет на готовку на газовых плитах без техобслуживания

В России ввели запрет на готовку на газовых плитах без техобслуживания

Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:02

2021-01-01T12:02

2021-01-01T12:02

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится на территории России с 1 января 2021 года.Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://realty.ria.ru/20201126/gaz-1586383523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество