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В России ввели запрет на готовку на газовых плитах без техобслуживания
В России ввели запрет на готовку на газовых плитах без техобслуживания
Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:02
2021-01-01T12:02
2021-01-01T12:02
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится на территории России с 1 января 2021 года.Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://realty.ria.ru/20201126/gaz-1586383523.html
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание, вводится на территории России с 1 января 2021 года.
"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке",- говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением тех, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
"При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня", - говорится в правилах.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.