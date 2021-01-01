https://ria.ru/20210101/vybory-1591774736.html

СМИ узнали о планах республиканцев оспорить итоги выборов в Конгрессе

СМИ узнали о планах республиканцев оспорить итоги выборов в Конгрессе

По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:37

2021-01-01T16:37

2021-01-01T20:38

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов президентских выборов США и победы Джо Байдена, сообщили телеканалу CNN два конгрессмена-республиканца.Ранее американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января. Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты. Возражение хотя бы одного сенатора и одновременно одного члена палаты представителей меняют ход заседания. В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения.Как сообщили телеканалу два конгрессмена, около 140 членов партии как в палате представителей, так и в сенате могут выступить против утверждения результатов голосования выборщиков 6 января.По оценкам телеканала, их голоса не изменят итогов выборов, однако могут задержать на несколько часов "неизбежное утверждение" Байдена как президента.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.

https://ria.ru/20201229/amerika-1591265828.html

https://ria.ru/20201226/amerika-1590963774.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире