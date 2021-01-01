Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210101/vybory-1591774736.html
СМИ узнали о планах республиканцев оспорить итоги выборов в Конгрессе
СМИ узнали о планах республиканцев оспорить итоги выборов в Конгрессе
По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:37
2021-01-01T20:38
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bb4a9b86c25a936dd8794219956240.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов президентских выборов США и победы Джо Байдена, сообщили телеканалу CNN два конгрессмена-республиканца.Ранее американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января. Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты. Возражение хотя бы одного сенатора и одновременно одного члена палаты представителей меняют ход заседания. В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения.Как сообщили телеканалу два конгрессмена, около 140 членов партии как в палате представителей, так и в сенате могут выступить против утверждения результатов голосования выборщиков 6 января.По оценкам телеканала, их голоса не изменят итогов выборов, однако могут задержать на несколько часов "неизбежное утверждение" Байдена как президента.По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
https://ria.ru/20201229/amerika-1591265828.html
https://ria.ru/20201226/amerika-1590963774.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1be862513b95c38c8534eb449c469b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, в мире

СМИ узнали о планах республиканцев оспорить итоги выборов в Конгрессе

16:37 01.01.2021 (обновлено: 20:38 01.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyЧлены Палаты представителей Конгресса США во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019
Члены Палаты представителей Конгресса США во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. По меньшей мере 140 республиканцев 6 января на заседании в конгрессе по поводу утверждения результатов голосования выборщиков намерены помешать признанию итогов президентских выборов США и победы Джо Байдена, сообщили телеканалу CNN два конгрессмена-республиканца.
Ранее американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января. Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты. Возражение хотя бы одного сенатора и одновременно одного члена палаты представителей меняют ход заседания. В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения.
Предвыборная кампания сенатора Дэвида Пердью в Атланте, Джорджия - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 08:00
Кому достанется вся Америка: там запустили "карусельное голосование"
Как сообщили телеканалу два конгрессмена, около 140 членов партии как в палате представителей, так и в сенате могут выступить против утверждения результатов голосования выборщиков 6 января.
По оценкам телеканала, их голоса не изменят итогов выборов, однако могут задержать на несколько часов "неизбежное утверждение" Байдена как президента.
По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 08:00
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния