В Евпатории возобновили горячее водоснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Подача горячей воды в Евпатории восстановлена, сообщила РИА Новости глава муниципального образования – председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.
Подача горячей воды в Евпатории была прекращена с 26 ноября с целью ее экономии для нужд Симферополя. При этом глава Крыма поручил восстановить подачу горячей воды к началу января.
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"Горячее водоснабжение в городе восстановлено", - сказала Харитоненко.
По ее словам, на сегодня ситуация с водоснабжение города стабильная.
"Ситуация с водой в каждом регионе Крыма разная. У нас на сегодня нет проблем с водой", - сказала глава города.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".