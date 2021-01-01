https://ria.ru/20210101/voda-1591759403.html

В Евпатории возобновили горячее водоснабжение

В Евпатории возобновили горячее водоснабжение

Подача горячей воды в Евпатории восстановлена, сообщила РИА Новости глава муниципального образования – председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:54

2021-01-01T12:54

2021-01-01T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. Подача горячей воды в Евпатории восстановлена, сообщила РИА Новости глава муниципального образования – председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.Подача горячей воды в Евпатории была прекращена с 26 ноября с целью ее экономии для нужд Симферополя. При этом глава Крыма поручил восстановить подачу горячей воды к началу января.По ее словам, на сегодня ситуация с водоснабжение города стабильная.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591658953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/krym-1590908212.html

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днепр (город), владимир путин, евпатория, севастополь, оон, общество