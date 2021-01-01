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Во Франции три жандарма пострадали при разгоне подпольной вечеринки
Во Франции три жандарма пострадали при разгоне подпольной вечеринки
Трое жандармов пострадали при попытке разогнать подпольную вечеринку во французском регионе Бретань, где присутствовали 2 тысяч человек, на фоне комендантского... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:49
2021-01-01T12:49
2021-01-01T12:49
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коронавирус covid-19
бретань
франция
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Трое жандармов пострадали при попытке разогнать подпольную вечеринку во французском регионе Бретань, где присутствовали 2 тысяч человек, на фоне комендантского часа в стране, сообщает телеканал BFMTV.По данным телеканала, вечеринка была организована в ангаре в коммуне Льёрон. Жандармы попытались вмешаться, однако их забросали различными предметами. В результате пострадали трое жандармов, присутствовавшие на незаконной вечеринке также подожгли автомобиль жандармерии. Для разгона вечеринки было вызвано подкрепление.Ранее сообщалось, что подпольная вечеринка на 300 человек была пресечена в Марселе.Министр здравоохранения Франции Оливье Веран ранее призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне эпидемии коронавируса.На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции был введен повторный карантин 30 октября, который продлился до 15 декабря. Затем карантин был заменен комендантским часом, который действует с 20.00 до 6.00.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, бретань, франция, в мире
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Трое жандармов пострадали при попытке разогнать подпольную вечеринку во французском регионе Бретань
, где присутствовали 2 тысяч человек, на фоне комендантского часа в стране, сообщает телеканал BFMTV
.
По данным телеканала, вечеринка была организована в ангаре в коммуне Льёрон. Жандармы попытались вмешаться, однако их забросали различными предметами. В результате пострадали трое жандармов, присутствовавшие на незаконной вечеринке также подожгли автомобиль жандармерии. Для разгона вечеринки было вызвано подкрепление.
Ранее сообщалось, что подпольная вечеринка на 300 человек была пресечена в Марселе.
Министр здравоохранения Франции
Оливье Веран ранее призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне эпидемии коронавируса.
На фоне второй волны эпидемии коронавируса во Франции был введен повторный карантин 30 октября, который продлился до 15 декабря. Затем карантин был заменен комендантским часом, который действует с 20.00 до 6.00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф