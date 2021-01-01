https://ria.ru/20210101/vaktsinatsiya-1591779796.html

Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее

Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее

Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T18:16

2021-01-01T18:16

2021-01-01T19:23

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.Он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета."Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники", — отметил он.По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них — пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591749678.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество