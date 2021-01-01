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Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее
Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T18:16
2021-01-01T19:23
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.Он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета."Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники", — отметил он.По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них — пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как вакцина от COVID-19 поможет отказавшимся от нее

18:16 01.01.2021 (обновлено: 19:23 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram-канале объяснил, что массовая вакцинация поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать.
Он напомнил, что главной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.
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"Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники", — отметил он.
По словам Мясникова, вакцинация позволит создать прослойку людей с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами получат защиту от COVID-19, но и помогут защитить других людей.
Врач также перечислил группы людей, которым обязательно стоит участвовать в вакцинации, среди них — пожилые, люди с хроническими болезнями, медики, социальные работники и люди схожих профессий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Год в "красной зоне". Герои 2020-го
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

Граффити в поддержку врачей в борьбе с COVID-19 в Красногорске
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

Зенаида Афанасьева Новикова, которой исполнился 101 год, выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ после лечения коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

Концерт для медиков инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России в Красноярске
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

Главный врач ГБУЗ Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения г. Москвы Александр Митичкин в видео-шлеме для связи с кураторами и старшими специалистами во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Козырев

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

Врач бригады скорой помощи в защитном костюме загружает бокс для перевозки зараженных коронавирусом в машину
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

Мужчина в отделении реанимации во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанк

Такая работа под силу не каждому.

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Словосочетание "красная зона" в 2020-м выучили даже те, кто никогда не сталкивался с отделениями больниц, куда поступают самые тяжелые пациенты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 20

Распространение нового коронавируса потребовало мобилизации всех сил и перенастройки системы здравоохранения.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 20

На базе клиник по всей России оборудовали госпитали для больных COVID-19.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Врачи разных специальностей за очень короткое время переквалифицировались в инфекционистов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 20

Медикам пришлось привыкать к изнурительному графику, жизни в стационаре, неудобным защитным костюмам, очкам и респираторам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 20

А главное, времени на раздумья и сомнения не оставалось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 20

Было страшно за каждого "тяжелого" пациента, признаются доктора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 20

"Красные зоны" больниц начали напоминать линию фронта.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

Медикам порой приходилось работать буквально на ощупь.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 20

Весь этот год врачи практически жили в больницах. Подъем, завтрак, переодевание, обход, переодевание, обед… Потом — снова к больным. Если было нужно, работали и ночью.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 20

Иногда смены были такими, что хирургическую пижаму, которую надевают под комбинезон, можно было выжимать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 20

Медсестер отделения реанимации больные нарекли "ангелами в белых халатах".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 20

Героями 2020 года россияне назвали врачей и медработников, а главной победой — изобретение вакцины от коронавируса.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
14 из 20

Запланированные объемы вакцинации позволяют надеяться на значительное снижение заболеваемости.

© РИА Новости / Илья Питалев
15 из 20

Медикам предстоит продолжить борьбу с пандемией и добиться перелома.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 20

Пока ситуация остается сложной и требует огромной выдержки и силы духа.

© РИА Новости / Евгений Козырев
17 из 20

Но уже сегодня можно сказать, что титанический труд врачей и медсестер позволил спасти многие тысячи жизней.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
18 из 20

Такая работа под силу не каждому.

© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
19 из 20

Можно только гордиться мужеством людей, которые борются с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
20 из 20

Граффити Сергея Бадаляна "Я благодарю врачей" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
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