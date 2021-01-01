https://ria.ru/20210101/ubiystvo-1591782441.html

В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца

В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца

Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T19:32

2021-01-01T19:32

2021-01-01T19:32

джордж флойд

миннеаполис

сша

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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого афроамериканца Долала Бейла Идда, сообщает в пятницу телеканал KSTP.Накануне правоохранители обнародовали запись нательной видеокамеры одного из полицейских, который принимали участие в инциденте и который тоже вел стрельбу по машине с подозреваемым.Это первая гибель человека от рук полиции в этом городе после того, как летом при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд.Как сообщила ранее полиция, 23-летний Идд был подозреваемым в преступлении и, по словам свидетелей, первым достал оружие.На видеозаписи видно, как на заправочной станции, не прислушиваясь к требованиям полиции выйти из машины с поднятыми руками, Идд таранит полицейские автомобили. После этого три машины заблокировали его автомобиль, еще через пару секунд правоохранители открыли по нему огонь.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Приговоры по делу пока не вынесены. Протесты по всей стране сопровождались столкновениями, поджогами, грабежами и погромами.

https://ria.ru/20210101/besporyadki-1591779002.html

https://ria.ru/20200804/1575332458.html

миннеаполис

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире