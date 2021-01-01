В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого афроамериканца Долала Бейла Идда, сообщает в пятницу телеканал KSTP.
Накануне правоохранители обнародовали запись нательной видеокамеры одного из полицейских, который принимали участие в инциденте и который тоже вел стрельбу по машине с подозреваемым.
Вчера, 18:02В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки
Это первая гибель человека от рук полиции в этом городе после того, как летом при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Как сообщила ранее полиция, 23-летний Идд был подозреваемым в преступлении и, по словам свидетелей, первым достал оружие.
На видеозаписи видно, как на заправочной станции, не прислушиваясь к требованиям полиции выйти из машины с поднятыми руками, Идд таранит полицейские автомобили. После этого три машины заблокировали его автомобиль, еще через пару секунд правоохранители открыли по нему огонь.
4 августа 2020, 06:55Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Приговоры по делу пока не вынесены. Протесты по всей стране сопровождались столкновениями, поджогами, грабежами и погромами.