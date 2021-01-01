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В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца
В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца
Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:32
2021-01-01T19:32
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого афроамериканца Долала Бейла Идда, сообщает в пятницу телеканал KSTP.Накануне правоохранители обнародовали запись нательной видеокамеры одного из полицейских, который принимали участие в инциденте и который тоже вел стрельбу по машине с подозреваемым.Это первая гибель человека от рук полиции в этом городе после того, как летом при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд.Как сообщила ранее полиция, 23-летний Идд был подозреваемым в преступлении и, по словам свидетелей, первым достал оружие.На видеозаписи видно, как на заправочной станции, не прислушиваясь к требованиям полиции выйти из машины с поднятыми руками, Идд таранит полицейские автомобили. После этого три машины заблокировали его автомобиль, еще через пару секунд правоохранители открыли по нему огонь.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Приговоры по делу пока не вынесены. Протесты по всей стране сопровождались столкновениями, поджогами, грабежами и погромами.
https://ria.ru/20210101/besporyadki-1591779002.html
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

В Миннеаполисе задержали десятки человек из-за убийства афроамериканца

19:32 01.01.2021
 
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Десятки человек были задержаны в Миннеаполисе, когда они вышли на акцию протеста с требованием к властям дать объяснение убийству полицейскими в среду молодого афроамериканца Долала Бейла Идда, сообщает в пятницу телеканал KSTP.
Накануне правоохранители обнародовали запись нательной видеокамеры одного из полицейских, который принимали участие в инциденте и который тоже вел стрельбу по машине с подозреваемым.
Беспорядки в Портленде: столкновения с полицией в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 18:02
В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки
Это первая гибель человека от рук полиции в этом городе после того, как летом при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Как сообщила ранее полиция, 23-летний Идд был подозреваемым в преступлении и, по словам свидетелей, первым достал оружие.
На видеозаписи видно, как на заправочной станции, не прислушиваясь к требованиям полиции выйти из машины с поднятыми руками, Идд таранит полицейские автомобили. После этого три машины заблокировали его автомобиль, еще через пару секунд правоохранители открыли по нему огонь.
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 06:55
Daily Mail опубликовала новые кадры задержания Джорджа Флойда
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Приговоры по делу пока не вынесены. Протесты по всей стране сопровождались столкновениями, поджогами, грабежами и погромами.
 
Джордж ФлойдМиннеаполисСШАВ мире
 
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