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В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
Порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных предприятиях, а также на объектах инфраструктуры вступает в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:19
2021-01-01T14:19
2021-01-01T14:19
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных предприятиях, а также на объектах инфраструктуры вступает в силу на территории России с 1 января 2021 года.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Постановлением установлены лицензионные требования, а также перечислены документы, необходимые для получения лицензии.
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных предприятиях, а также на объектах инфраструктуры вступает в силу на территории России с 1 января 2021 года.
"Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры осуществляет министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в постановлении правительства "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановлением установлены лицензионные требования, а также перечислены документы, необходимые для получения лицензии.