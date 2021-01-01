https://ria.ru/20210101/tushenie-1591764423.html

В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров

В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров

Порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных предприятиях, а также на объектах инфраструктуры вступает в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:19

2021-01-01T14:19

2021-01-01T14:19

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных предприятиях, а также на объектах инфраструктуры вступает в силу на территории России с 1 января 2021 года.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Постановлением установлены лицензионные требования, а также перечислены документы, необходимые для получения лицензии.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591746924.html

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общество