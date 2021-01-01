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В Турции выявили "британскую" мутацию коронавируса
В Турции выявили "британскую" мутацию коронавируса
Британская мутация коронавируса выявлена в Турции у 15 человек, прибывших из Великобритании, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T20:24
2021-01-01T20:24
2021-01-01T20:33
англия
великобритания
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Британская мутация коронавируса выявлена в Турции у 15 человек, прибывших из Великобритании, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Между тем число новых заболевших коронавирусом в Турции в пятницу стало минимальным с конца октября - 1908. Снизилось по сравнению с предыдущими днями и число умерших от COVID-19 за сутки - 212.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
англия, великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, турция, в мире