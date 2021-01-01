https://ria.ru/20210101/suda-1591770559.html

В России ввели новые правила пользования маломерными судами

В России ввели новые правила пользования маломерными судами

Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:39

2021-01-01T15:39

2021-01-01T15:39

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.Приказ МЧС России "Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" устанавливает порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водоемах. Документ содержит правила движения, стоянки судов, а также обеспечения безопасности людей при их использовании.Согласно документу, государственную регистрацию, учет, классификацию и освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляют территориальные подразделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.Согласно правилам, при плавании на маломерных судах запрещается, например, управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах.Также при плавании запрещается выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем нефтепродуктами. Кроме того, запрещено осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения.

https://ria.ru/20210101/plyazh-1591767129.html

https://ria.ru/20210101/plyazh-1591763066.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество