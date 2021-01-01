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В России ввели новые правила пользования маломерными судами
В России ввели новые правила пользования маломерными судами
Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:39
2021-01-01T15:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.Приказ МЧС России "Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" устанавливает порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водоемах. Документ содержит правила движения, стоянки судов, а также обеспечения безопасности людей при их использовании.Согласно документу, государственную регистрацию, учет, классификацию и освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляют территориальные подразделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.Согласно правилам, при плавании на маломерных судах запрещается, например, управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах.Также при плавании запрещается выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем нефтепродуктами. Кроме того, запрещено осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России ввели новые правила пользования маломерными судами

15:39 01.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКатер в Мурманском морском торговом порту
Катер в Мурманском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.
Приказ МЧС России "Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" устанавливает порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водоемах. Документ содержит правила движения, стоянки судов, а также обеспечения безопасности людей при их использовании.
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Согласно документу, государственную регистрацию, учет, классификацию и освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляют территориальные подразделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

"Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей:... отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность", - говорится в приказе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно правилам, при плавании на маломерных судах запрещается, например, управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах.
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"При плавании на маломерных судах запрещается:.. перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего", - добавляется в документе.

Также при плавании запрещается выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем нефтепродуктами. Кроме того, запрещено осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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