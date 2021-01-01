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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210101/ssha-1591785263.html
В США число случаев COVID-19 превысило 20 миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило 20 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T20:52
2021-01-01T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 превысило 20 миллионов

20:52 01.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.
По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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