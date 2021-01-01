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В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 227 тысяч, скончались 3419 человек, сообщает университет... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:25
2021-01-01T14:25
2021-01-01T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
техас
в мире
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 227 тысяч, скончались 3419 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 227 315 новых случаев заражения COVID-19.В декабре университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра включили не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 345 тысяч заболевших. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, техас, в мире