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Названы опасные для здоровья сладости
Названы опасные для здоровья сладости
Не все шоколадные конфеты обладают полезными для организма свойствами, а некоторые могут быть даже опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве"... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T09:01
2021-01-01T09:31
сладости
елена соломатина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не все шоколадные конфеты обладают полезными для организма свойствами, а некоторые могут быть даже опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.Она напомнила, что шоколад — это своего рода суперпродукт, который регулирует обменные процессы в организме человека. Кроме того, в нем содержится большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета."В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия", — отметила специалист.Однако сладости являются причиной аллергии, поэтому их, особенно шоколад, не стоит давать детям до семи лет. А большое его количество оказывает сильную нагрузку на печень.Заменители какао-масла превращают, как пояснила Соломатина, шоколад в опасную "химическую бомбу". Поэтому нужно отказаться от покупки сладостей с трансжирами. Пальмовое масло, по ее словам, плохо усваивается организмом.Детям такие сладости она категорически не рекомендует.По ее словам, покупая шоколад, нужно смотреть состав и выбирать тот продукт, который содержит натуральные ингредиенты. Лучше всего темный. Важно помнить и про количество. Так, взрослый человек может съесть около десяти граммов шоколада в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Норма для ребенка в два-три раза меньше, а горький шоколад и вовсе не стоит давать детям: в нем содержится стимулирующий нервную систему кофеин.Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что взрослому человеку стоит съедать не более 50 граммов шоколада за раз и не более двух раз в неделю. Ведомство также категорически не рекомендовало давать этот вид сладостей детям до трех лет. С пяти-шести лет ребенку можно употреблять до 20 граммов шоколада не более двух раз в неделю.При этом, как пояснили в Роспотребнадзоре, антиоксиданты в шоколаде замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет. Он также повышает работоспособность человека и его умственную деятельность.
https://ria.ru/20201017/gipertonii-1580276648.html
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сладости, елена соломатина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы опасные для здоровья сладости

09:01 01.01.2021 (обновлено: 09:31 01.01.2021)
 
© Fotolia / Jiri HeraКонфеты пралине
Конфеты пралине - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Fotolia / Jiri Hera
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не все шоколадные конфеты обладают полезными для организма свойствами, а некоторые могут быть даже опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
Она напомнила, что шоколад — это своего рода суперпродукт, который регулирует обменные процессы в организме человека. Кроме того, в нем содержится большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета.
"В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия", — отметила специалист.
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Однако сладости являются причиной аллергии, поэтому их, особенно шоколад, не стоит давать детям до семи лет. А большое его количество оказывает сильную нагрузку на печень.
Заменители какао-масла превращают, как пояснила Соломатина, шоколад в опасную "химическую бомбу". Поэтому нужно отказаться от покупки сладостей с трансжирами. Пальмовое масло, по ее словам, плохо усваивается организмом.
"Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах", — подчеркнула диетолог.
Детям такие сладости она категорически не рекомендует.
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Развеян миф о полезной сладости
По ее словам, покупая шоколад, нужно смотреть состав и выбирать тот продукт, который содержит натуральные ингредиенты. Лучше всего темный. Важно помнить и про количество. Так, взрослый человек может съесть около десяти граммов шоколада в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Норма для ребенка в два-три раза меньше, а горький шоколад и вовсе не стоит давать детям: в нем содержится стимулирующий нервную систему кофеин.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что взрослому человеку стоит съедать не более 50 граммов шоколада за раз и не более двух раз в неделю. Ведомство также категорически не рекомендовало давать этот вид сладостей детям до трех лет. С пяти-шести лет ребенку можно употреблять до 20 граммов шоколада не более двух раз в неделю.
При этом, как пояснили в Роспотребнадзоре, антиоксиданты в шоколаде замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет. Он также повышает работоспособность человека и его умственную деятельность.
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18 августа 2020, 15:54Сказано в эфире
Диетолог оценила "самый полезный шоколад"Специалисты американского Минсельхоза заявили, что ими создан новый сорт шоколада: молочный с повышенной долей антиоксидантов. Результат этой работы прокомментировала для радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.
 
СладостиЕлена СоломатинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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