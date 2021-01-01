https://ria.ru/20210101/sladosti-1591748984.html

Названы опасные для здоровья сладости

Названы опасные для здоровья сладости

Не все шоколадные конфеты обладают полезными для организма свойствами, а некоторые могут быть даже опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве"... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T09:01

2021-01-01T09:01

2021-01-01T09:31

сладости

елена соломатина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Не все шоколадные конфеты обладают полезными для организма свойствами, а некоторые могут быть даже опасны для здоровья, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.Она напомнила, что шоколад — это своего рода суперпродукт, который регулирует обменные процессы в организме человека. Кроме того, в нем содержится большое количество антиоксидантов и он помогает и в защите иммунитета."В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина — гормонов удовольствия", — отметила специалист.Однако сладости являются причиной аллергии, поэтому их, особенно шоколад, не стоит давать детям до семи лет. А большое его количество оказывает сильную нагрузку на печень.Заменители какао-масла превращают, как пояснила Соломатина, шоколад в опасную "химическую бомбу". Поэтому нужно отказаться от покупки сладостей с трансжирами. Пальмовое масло, по ее словам, плохо усваивается организмом.Детям такие сладости она категорически не рекомендует.По ее словам, покупая шоколад, нужно смотреть состав и выбирать тот продукт, который содержит натуральные ингредиенты. Лучше всего темный. Важно помнить и про количество. Так, взрослый человек может съесть около десяти граммов шоколада в день, а за месяц не более трех-четырех плиток. Норма для ребенка в два-три раза меньше, а горький шоколад и вовсе не стоит давать детям: в нем содержится стимулирующий нервную систему кофеин.Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что взрослому человеку стоит съедать не более 50 граммов шоколада за раз и не более двух раз в неделю. Ведомство также категорически не рекомендовало давать этот вид сладостей детям до трех лет. С пяти-шести лет ребенку можно употреблять до 20 граммов шоколада не более двух раз в неделю.При этом, как пояснили в Роспотребнадзоре, антиоксиданты в шоколаде замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет. Он также повышает работоспособность человека и его умственную деятельность.

https://ria.ru/20201017/gipertonii-1580276648.html

https://ria.ru/20200916/marmelad-1577293474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575943084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сладости, елена соломатина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество