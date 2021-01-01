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Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м
Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м
Наказание рублем за разговор по мобильнику, штраф за резину не по сезону и новые правила сдачи экзаменов на права — в 2021-м вступает в силу обновленный Кодекс... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:00
2021-01-01T08:07
россия
авто
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Наказание рублем за разговор по мобильнику, штраф за резину не по сезону и новые правила сдачи экзаменов на права — в 2021-м вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Об изменениях в КоАП, которые коснутся практически каждого автомобилиста, — в материале РИА Новости. Больше штрафовСразу стоит оговориться, что новый КоАП не предусматривает повышения действующих штрафов за нарушения ПДД. Так, предлагалось увеличить взыскание за превышение скорости от 20 до 40 километров в час с 500 до трех тысяч рублей, а от 40 до 60 километров в час — с 1,5 до четырех тысяч. Минюст под влиянием общественного мнения и критики отказался от этого. Тем не менее нововведений хватает. Одно из важнейших — обнуление нарушений правил дорожного движения. Это значит, что после оплаты штрафа следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным.Тех, кто любит поговорить за рулем по мобильнику, теперь будет вычислять искусственный интеллект. Но пока только в Москве. Столичный дептранс сообщил, что в городе установят специальные видеокамеры "для фиксации использования водителем телефона во время движения". Кроме того, эти устройства помогут выявлять граждан, игнорирующих ремни безопасности. Штраф за непристегнутый ремень — тысяча рублей, за разговоры — полторы. Система работала в тестовом режиме с февраля 2020-го, однако штрафы пока не назначали. В ведомстве пояснили, что фотографии нарушителей анализируют нейронные сети, комплекс умеет безошибочно выявлять на кадрах руль, руки человека, положение ремня безопасности. При этом нарушением считается уже то, что телефон в руке, независимо от того, говорит водитель по нему или пишет сообщение. Комплекс самостоятельно сформирует материал, на основании которого инспектор ДПС вынесет постановление. Уточнили перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В частности, отныне наказуемы езда на летней резине зимой и на шипованной летом, установка шипованных шин только на одну ось, нештатные ксеноновые лампы и даже отключение "родного" очистителя фар. Нарушениями считаются небольшая течь рабочей жидкости в гидроусилителе руля или самопроизвольный поворот рулевого колеса вопреки желанию и ожиданиям водителя. Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в 500 рублей. Ужесточили наказание для пьяных водителей. Отказ от медицинского освидетельствования по-прежнему грозит 30-тысячным штрафом и лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Но если в салоне автомобиля находился несовершеннолетний возрастом до 16 лет, то водителя накажут уже на 50 тысяч рублей и лишат прав на два-три года.Право на вождениеС апреля вступают в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Реформа должна была стартовать еще в октябре, однако ее перенесли для минимизации негативных экономических последствий, вызванных коронавирусом. Автошколам дали несколько месяцев форы, чтобы они успели плавно и поэтапно изменить процесс обучения.Экзаменов на закрытых площадках ГИБДД теперь не будет. В ведомстве считают, что это дублирует экзамен в автошколе и отнимает слишком много времени у сотрудников ДПС. Также отказались от так называемой площадки, когда кандидат демонстрирует навыки на огороженной территории. С апреля практический тест — только на городских улицах и дорогах с малоинтенсивным движением. Это для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. "Площадку" же оставят мотоциклам, мопедам, квадроциклам и трициклам. В МВД пояснили, что многие автошколы натаскивают обучающихся на определенные упражнения, а водителей надо готовить в реальных дорожных условиях.При этом изменится и система оценки обучающихся. Например, непристегнутый ремень или разговор по мобильному телефону за рулем — основание для прекращения экзамена. Кроме того, экзамен считается проваленным, если водитель зацепил колесом бордюр, проехал на красный сигнал светофора или не пропустил пешехода. Поблажки — лишь за менее грубые нарушения, но не более пяти штрафных баллов. С апреля водительское удостоверение смогут получить несовершеннолетние, достигшие 16 лет, если один из их родителей (законных представителей) предоставит письменное согласие. Пока экзамен на права разрешают сдавать с 17 лет, а садиться за руль — с 18. Гонки по тротуаруС началом весеннего сезона, скорее всего, регламентируют и так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ), приобретающие все большую популярность. Законодатели хотят придать статус особого вида транспорта электрическим самокатам, сигвеям, моноколесам и гироскутерам. Их владельцы превратятся из пешеходов в настоящих водителей — с соответствующими последствиями. В частности, максимальная скорость таких транспортных средств, согласно новым требованиям, не должна превышать 20 километров в час. Иначе — штраф за нарушение ПДД по действующим статьям КоАП. На тротуаре приоритет у пешеходов, а не у самоката и моноколеса. Водителей обяжут передвигаться на электротранспорте исключительно по велодорожкам, и только если таких нет, допускается выезд на тротуар. Более четкий регламент сократит аварийность с участием СИМ, а также упростит взыскание компенсации за причиненный водителем электросамоката вред здоровью в случае наезда на пешехода. Однако тут еще не все понятно. В МВД признали, что полиция сейчас не может обеспечить стопроцентный контроль за соблюдением правил пользования электросамокатами или гироскутерами.Еще одно предложение профильного комитета Госдумы — скорректировать ПДД для мотоциклистов. Депутаты отметили, что с каждым годом количество мотоциклов на дорогах общего пользования растет, а за последние пять лет произошло свыше 22,5 тысячи ДТП с байкерами. Для безопасности парламентарии предлагают размечать перекрестки дополнительными стоп-линиями, чтобы мотоциклы не вставали между рядами автомобилей.Кроме того, мотоциклистам хотят разрешить парковаться на тротуарах, ставить их в два ряда, а при движении по загородным трассам использовать мигающие ходовые огни для большей заметности. ГИБДД рассматривает эти инициативы, окончательного решения по ним пока нет.
https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html
https://ria.ru/20201120/shtrafy-1585519578.html
https://ria.ru/20201106/pdd-1583353066.html
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россия, авто, департамент транспорта г. москвы, общество

Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м

08:00 01.01.2021 (обновлено: 08:07 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Наказание рублем за разговор по мобильнику, штраф за резину не по сезону и новые правила сдачи экзаменов на права — в 2021-м вступает в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Об изменениях в КоАП, которые коснутся практически каждого автомобилиста, — в материале РИА Новости.

Больше штрафов

Сразу стоит оговориться, что новый КоАП не предусматривает повышения действующих штрафов за нарушения ПДД. Так, предлагалось увеличить взыскание за превышение скорости от 20 до 40 километров в час с 500 до трех тысяч рублей, а от 40 до 60 километров в час — с 1,5 до четырех тысяч. Минюст под влиянием общественного мнения и критики отказался от этого.
Тем не менее нововведений хватает. Одно из важнейших — обнуление нарушений правил дорожного движения. Это значит, что после оплаты штрафа следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным.
Автомобиль ВАЗ 2101 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Тех, кто любит поговорить за рулем по мобильнику, теперь будет вычислять искусственный интеллект. Но пока только в Москве. Столичный дептранс сообщил, что в городе установят специальные видеокамеры "для фиксации использования водителем телефона во время движения". Кроме того, эти устройства помогут выявлять граждан, игнорирующих ремни безопасности. Штраф за непристегнутый ремень — тысяча рублей, за разговоры — полторы.
Система работала в тестовом режиме с февраля 2020-го, однако штрафы пока не назначали. В ведомстве пояснили, что фотографии нарушителей анализируют нейронные сети, комплекс умеет безошибочно выявлять на кадрах руль, руки человека, положение ремня безопасности. При этом нарушением считается уже то, что телефон в руке, независимо от того, говорит водитель по нему или пишет сообщение. Комплекс самостоятельно сформирует материал, на основании которого инспектор ДПС вынесет постановление.
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД в Великом Новгороде
Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД в Великом Новгороде
Уточнили перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В частности, отныне наказуемы езда на летней резине зимой и на шипованной летом, установка шипованных шин только на одну ось, нештатные ксеноновые лампы и даже отключение "родного" очистителя фар.
Нарушениями считаются небольшая течь рабочей жидкости в гидроусилителе руля или самопроизвольный поворот рулевого колеса вопреки желанию и ожиданиям водителя. Инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в 500 рублей.
Ужесточили наказание для пьяных водителей. Отказ от медицинского освидетельствования по-прежнему грозит 30-тысячным штрафом и лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Но если в салоне автомобиля находился несовершеннолетний возрастом до 16 лет, то водителя накажут уже на 50 тысяч рублей и лишат прав на два-три года.
© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Fotolia / Syda Productions
Пьяный водитель

Право на вождение

С апреля вступают в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Реформа должна была стартовать еще в октябре, однако ее перенесли для минимизации негативных экономических последствий, вызванных коронавирусом. Автошколам дали несколько месяцев форы, чтобы они успели плавно и поэтапно изменить процесс обучения.
Экзаменов на закрытых площадках ГИБДД теперь не будет. В ведомстве считают, что это дублирует экзамен в автошколе и отнимает слишком много времени у сотрудников ДПС.
Работа сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 14:34
В Госдуме хотят штрафовать за превышение скорости на один километр в час
Также отказались от так называемой площадки, когда кандидат демонстрирует навыки на огороженной территории. С апреля практический тест — только на городских улицах и дорогах с малоинтенсивным движением. Это для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. "Площадку" же оставят мотоциклам, мопедам, квадроциклам и трициклам. В МВД пояснили, что многие автошколы натаскивают обучающихся на определенные упражнения, а водителей надо готовить в реальных дорожных условиях.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сдача экзаменов в ГИБДД
При этом изменится и система оценки обучающихся. Например, непристегнутый ремень или разговор по мобильному телефону за рулем — основание для прекращения экзамена. Кроме того, экзамен считается проваленным, если водитель зацепил колесом бордюр, проехал на красный сигнал светофора или не пропустил пешехода. Поблажки — лишь за менее грубые нарушения, но не более пяти штрафных баллов.
С апреля водительское удостоверение смогут получить несовершеннолетние, достигшие 16 лет, если один из их родителей (законных представителей) предоставит письменное согласие. Пока экзамен на права разрешают сдавать с 17 лет, а садиться за руль — с 18.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сдача экзаменов в ГИБДД

Гонки по тротуару

С началом весеннего сезона, скорее всего, регламентируют и так называемые средства индивидуальной мобильности (СИМ), приобретающие все большую популярность. Законодатели хотят придать статус особого вида транспорта электрическим самокатам, сигвеям, моноколесам и гироскутерам. Их владельцы превратятся из пешеходов в настоящих водителей — с соответствующими последствиями.
В частности, максимальная скорость таких транспортных средств, согласно новым требованиям, не должна превышать 20 километров в час. Иначе — штраф за нарушение ПДД по действующим статьям КоАП. На тротуаре приоритет у пешеходов, а не у самоката и моноколеса. Водителей обяжут передвигаться на электротранспорте исключительно по велодорожкам, и только если таких нет, допускается выезд на тротуар.
Автомобили у светофора на Кремлевской набережной - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 12:57
Опрос: россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Более четкий регламент сократит аварийность с участием СИМ, а также упростит взыскание компенсации за причиненный водителем электросамоката вред здоровью в случае наезда на пешехода. Однако тут еще не все понятно. В МВД признали, что полиция сейчас не может обеспечить стопроцентный контроль за соблюдением правил пользования электросамокатами или гироскутерами.
Еще одно предложение профильного комитета Госдумы — скорректировать ПДД для мотоциклистов. Депутаты отметили, что с каждым годом количество мотоциклов на дорогах общего пользования растет, а за последние пять лет произошло свыше 22,5 тысячи ДТП с байкерами. Для безопасности парламентарии предлагают размечать перекрестки дополнительными стоп-линиями, чтобы мотоциклы не вставали между рядами автомобилей.
Кроме того, мотоциклистам хотят разрешить парковаться на тротуарах, ставить их в два ряда, а при движении по загородным трассам использовать мигающие ходовые огни для большей заметности. ГИБДД рассматривает эти инициативы, окончательного решения по ним пока нет.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина едет на электросамокате
Мужчина едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина едет на электросамокате
 
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