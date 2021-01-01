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В России разрешили сносить шлагбаумы, мешающие проезду пожарных машин
В России разрешили сносить шлагбаумы, мешающие проезду пожарных машин
МЧС России с 1 января получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:10
2021-01-01T12:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. МЧС России с 1 января получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин.Ранее глава департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что "если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения … мы будем требовать, чтобы его демонтировали, так как он будет препятствовать проезду". Он уточнил, что "если у него есть хозяин, лицо, который его откроет, то это разрешено".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, демонтаж должен произвести собственник, в противном случае через суд назначается штраф до 200 тысяч рублей.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.В частности, шлагбаумы и ворота, установленные на проездах и подъездах, в случае пожара должны будут автоматически открываться. При этом допускается ручное открытие шлагбаума/ворот – но должно быть организовано круглосуточное дежурство.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России разрешили сносить шлагбаумы, мешающие проезду пожарных машин

12:10 01.01.2021
 
© РИА Новости / Павел КомаровШлагбаум во дворе дома по улице Державина, 8 помогает отсечь чужие машины
Шлагбаум во дворе дома по улице Державина, 8 помогает отсечь чужие машины - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. МЧС России с 1 января получило право требовать от собственников демонтировать шлагбаумы во дворах, если они будут мешать проезду пожарных машин.
Ранее глава департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что "если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения … мы будем требовать, чтобы его демонтировали, так как он будет препятствовать проезду". Он уточнил, что "если у него есть хозяин, лицо, который его откроет, то это разрешено".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, демонтаж должен произвести собственник, в противном случае через суд назначается штраф до 200 тысяч рублей.
С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
В частности, шлагбаумы и ворота, установленные на проездах и подъездах, в случае пожара должны будут автоматически открываться. При этом допускается ручное открытие шлагбаума/ворот – но должно быть организовано круглосуточное дежурство.
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